PSOE de Talavera elevará el 'Caso Cóctel' al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha

TOLEDO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha informado de que elevará el 'Caso Cóctel' al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla- La Mancha "ante la negativa" del alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio.

Los socialistas han lamentado, en un comunicado, "la falta de transparencia" del Gobierno local, ya que "si toda la documentación que se encuentra dentro de este expediente es correcto, no deberían tener problema alguno en que dicho organismo lo compruebe y ratifique".

Sin embargo, según el PSOE, PP y Vox han votado en contra de esta proposición, "algo que da para pensar".

Sobre este asunto, desde el Grupo Socialista recuerdan que el 26 de octubre de 2023 el Gobierno de Talavera celebró un cóctel institucional en un local sobre el que pesaba un cese inmediato de actividad firmado diez días antes por un concejal del propio Gobierno.

A partir de ese momento, el Grupo Socialista hizo distintas preguntas; quién dio la orden para que se realizase este evento en dicho local, por qué precisamente en ese local, y si había algún tipo de interés para que se celebrase allí.

Sin embargo, según los socialistas, a día de hoy ni el alcalde ni su Gobierno han dado respuesta a las mismas, se han dedicado a remitir las respuestas a un expediente, el 11/2023/IAT donde, según afirmó el alcalde en Pleno Extraordinario, se encontraba la información.

Los socialistas han señalado que no solo es que no haya ningún tipo de mención a dicho cóctel, es que además desde el propio servicio municipal han afirmado que "no consta en el expediente ninguna actuación administrativa relativa a la contratación de la actividad llevada a cabo en el local de referencia".

"Ante esta falta de transparencia y las mentiras del alcalde y sus concejales", el Grupo Socialista ha afirmado que, como grupo mayoritario en el Pleno de Talavera, enviará este expediente y toda la información recabada al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.