El PSOE de Talavera exige al Ayuntamiento que solucione "hoy mismo" el cobro duplicado del recibo de la basura

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TOLEDO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha exigido al Gobierno local que solucione "de inmediato" el cobro duplicado del recibo de la basura a numerosos vecinos que tenían el pago domiciliado y que devuelva el dinero cobrado de más.

Los socialistas han destacado que esta situación está provocando problemas económicos a algunas familias de la ciudad, hasta el punto de que "han dejado sus cuentas bancarias en números rojos". Así, el Ayuntamiento de Talavera ha pasado duplicado el recibo de la basura, por lo que los talaveranos que tenían domiciliado este impuesto lo han pagado dos veces, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

En el caso de una familia media de Talavera, compuesta por entre tres y cuatro personas, esto supone haber pagado 247,56 euros en lugar de los 123,78 que corresponden a un único recibo, explican.

Desde el Grupo Socialista han considerado que el Gobierno local debe actuar "ya mismo" y dar una respuesta a todos los vecinos y vecinas afectados.

Por ello, han reclamado que este problema debe quedar solucionado "hoy mismo", que se tramite la devolución de las cantidades cobradas por duplicado y se atienda de manera directa a quienes hayan sufrido consecuencias bancarias por este error.

Una situación que llega después de que el Gobierno local "haya subido durante esta legislatura la tasa de la basura un 100%". "Los talaveranos ya estamos pagando el doble por este servicio", ha señalado el portavoz del Grupo Socialista, José Gutiérrez, "y ahora, además, se encuentran con que les han cobrado dos veces el recibo".

Desde el Grupo Socialista han recordado que se trata del dinero de todos los talaveranos y que el Ayuntamiento "tiene la responsabilidad de gestionarlo correctamente". Por ello, han exigido una devolución "inmediata" de los cobros duplicados y una atención específica a quienes hayan sufrido perjuicios en sus cuentas bancarias.