Puertollano acoge este fin de semana la feria del videojuego PlayGame

Actualizado 22/10/2018 15:27:17 CET

PUERTOLLANO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pabellón ferial La Central de Puertollano (Ciudad Real) acogerá este fin de semana la tercera edición de la feria del videojuego PlayGame, que espera superar los 5.000 visitantes atraídos por un programa de actividades que incluye más de cien puestos de juego, 15 zonas especializadas, la presencia de prestigiosos "youtubers", conferencias, talleres y concursos.

Según ha explicado este lunes en rueda de prensa el vicepresidente de la Diputación de Ciudad Real, David Triguero, que ha estado acompañado de la concejal Celia Villaverde y del coordinador de la muestra, Anastasio Gijón, la tercera edición de PlayGame supone la "consolidación" de un evento que ya se ha convertido en "referencia" para el sector y para los aficionados castellano-manchegos.

La feria, que abrirá sus puertas este viernes a las 11.00 horas y se prolongará hasta el domingo, contará con la presencia de las principales marcas de la industria, cien puestos de juego y 15 zonas especializadas que abarcan desde los juegos "indie" hasta los deportivos, pasando por la realidad virtual, la maquetación de miniaturas o el rol, entre otros.

Además, se celebrarán dos conferencias protagonizadas por prestigiosos especialistas. Es el caso de Eider Díaz, que hablará sobre las salidas profesionales de los "ESports" el viernes a las 18.00 horas, y de Akura Games, que disertará sobre el marketing y los videojuegos el sábado a las 12.00 horas.

Por otra parte, PlayGame recibirá a importantes "influencers" y "youtubers", como Anikilo, Rikku o Jugón Virtual, que tomarán parte en la competición "Most complete player". Asimismo se podrá asistir a la presentación y lanzamiento en directo para diversas plataformas del videojuego "Oh my Run" de la empresa Cosmic Games.

El programa de actividades se completa con numerosos torneos de videojuegos clásicos y deportivos, muestras de juegos "retro", y varios talleres lúdicos y educativos, entre los que destaca el de "cocina gamer" impartido por Rikku.

Patrocinada por la Diputación de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Puertollano, PlayGame permanecerá abierta de viernes a domingo, de 11.00 a 15.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y el precio de la entrada es de un euro por pase. Puede consultarse todo el programa de actividades en la web www.playgame.es