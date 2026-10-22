Puy du Fou España abre la convocatoria de la III edición de sus Premios de Literatura. - PUY DU FOU

TOLEDO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Puy du Fou España ha abierto este jueves el plazo de presentación de relatos para la tercera edición de sus premios literarios.

Estos premios nacieron en el año 2024 con la vocación de impulsar la literatura como vehículo transmisor de la Historia y promover el talento de los escritores de nuestra época.

Para ayudar a que ese talento florezca, Puy du Fou España otorga al ganador 10.000 euros y edita una recopilación de los 12 mejores relatos del concurso, ha informado el parque en nota de prensa.

"El compromiso que tenemos en Puy du Fou España con la cultura y con la Historia es muy fuerte y queremos reforzarlo con una nueva edición de este certamen literario. El éxito de las dos primeras ediciones nos ha demostrado que ese interés es compartido por muchos escritores y nos ha empujado a poner en marcha la tercera edición este año, la calidad de las obras va creciendo y estamos convencidos de que entre los autores podría estar el próximo Cervantes o Lope de Vega", ha declararo el CEO de Puy du Fou España, Olivier Strebelle.

El certamen literario de Puy du Fou España se ha consolidado como una de las grandes citas en el calendario literario nacional.

Durante la primera edición de los premios se recibieron más de 1.200 relatos entre los que resultó ganador 'Dios debe ser español', de Óscar Vázquez Lima.

En el segundo certamen, la participación fue todavía mayor, se superaron los 1.350 relatos recibidos, y el que obtuvo la mejor valoración fue 'La traición de Tenesoya', escrito por la canaria Inés Cardoso Albarracín.

El escritor Antonio Pérez Henares repite como padrino y presidente del jurado. El jurado que, como en ediciones anteriores será cualificado e independiente, volverá a estar integrado por destacadas figuras del panorama literario español.

La identidad del ganador se mantendrá en secreto hasta la Gran Gala Literaria, que se celebrará durante la primavera, un evento donde también se conocerá la composición del jurado y en el que se pondrá el broche final a la tercera edición de los Premios de Literatura de Puy du Fou España.

CÓMO PARTICIPAR

Cada autor podrá presentar un único relato inédito, con una extensión máxima de 20 páginas, ambientado en un episodio o personaje de la Historia de España comprendida entre la Prehistoria y 1930.

Los interesados en presentar sus relatos podrán hacerlo a través de la web oficial de Puy du Fou España, donde están las bases completas del certamen y el formulario de inscripción.