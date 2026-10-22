Se quema una estantería con rollos de césped artificial en una nave de Hellín y 20 trabajadores son evacuados

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ALBACETE 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Veinte trabajadores han tenido que ser evacuados de una nave situada en el Polígono Industrial San Rafael del término municipal de Hellín tras incendiarse una estantería con rollos de césped artificial, según han informado a Europa Press fuentes del 112.

El servicio de atención de urgencias de la región ha recibido el aviso a las 14.30 horas de este jueves.

Siete de los 20 trabajadores han sido atendidos en el lugar por inhalación de humo y ninguno ha precisado traslado a un centro sanitario.

El incendio continúa activo dentro de la nave, sin propagarse al exterior. Hasta el lugar se han desplazados Policía Nacional y Local, bomberos de Hellín, una UVI y una ambulancia de soporte vital básico.