Ray Loriga presentará este viernes su novela 'Rendición' en Yebes (Guadalajara)

Publicado 13/02/2018 10:27:40 CET

GUADALAJARA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El escritor Ray Loriga estará este viernes, día 16, en Yebes (Guadalajara) para presentar su última novela 'Rendición', ganadora del premio 'Alfaguara' 2017, con motivo de la sexta edición de los 'Encuentros con autor' en la biblioteca municipal de Valdeluz.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, el encuentro del escritor con los lectores de Guadalajara, a partir de las 19.00 horas, se realizará con el formato de sillón chéster y al término del acto el escritor firmará ejemplares de sus libros.

En su última novela, Loriga traza un relato sobre la dignidad de la rebeldía. El jurado del Premio Alfaguara de novela 2017 decidió premiar "una historia kafkiana y orweliana sobre la autoridad y la manipulación colectiva, una parábola de nuestras sociedades expuestas a la mirada y al juicio de todos".

Ray Loriga ha sido considerado por críticos literarios del New York Times, The Guardian y The Washington Post como un escritor fuera de serie, anómalo y convincente. También ha sido guionista y director de cine, colaboró con el cineasta castellano-manchego Pedro Almodóvar en el guión de 'Carne trémula' y ha trabajado en Diario 16.