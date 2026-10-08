Reabre este viernes el Centro de Salud de Madrigueras (Albacete) tras la rehabilitación del edificio por la riada

Centro de Salud de Madrigueras. - JCCM

ALBACETE 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) reabre este viernes 9 de octubre, a las 8.00 horas el Centro de Salud de Madrigueras, tras finalizar la primera fase, que incluye los trabajos más urgentes, de rehabilitación del edificio que se vio seriamente afectado por los efectos de la riada que sacudió el término municipal hace una semana.

Este jueves, parte del equipo de profesionales de Atención Primaria de la Zona Básica de Salud de Madrigueras, junto a responsables de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, han visitado el inmueble comprobando que se puede recuperar la actividad asistencial.

A fin de ser lo más operativos, durante la mañana del viernes 9 de octubre la actividad del centro será la misma que se ha desarrollado toda la semana en el Punto de Atención Continuada instalado en el Centro de Cruz Roja, ha informado la Junta en nota de prensa.

Fundamentalmente, se seguirán revisando las agendas programadas, gestionando nuevas citas y resolviendo por vía telemática aquellas demandas que no requieren presencia física. Se llevará a cabo la realización de curas programadas, atención domiciliaria, consulta telefónica, gestión de la receta electrónica, tramitación de bajas laborales e incidencias urgentes.

La atención urgente, es decir, la actividad del Punto de Atención Continuada de Madrigueras, que se ubica en la planta baja del edificio, se recupera con total normalidad, mañana viernes 9 de octubre donde todos los habitantes de los pueblos de la Zona Básica de Salud --Madrigueras, Cenizate, Mahora, Motilleja y Navas de Jorquera-- podrán acudir al centro si precisan atención urgente.

A partir de las 15.00 horas, por lo tanto, se desactiva la instrucción de acudir a los PAC de Tarazona de la Mancha y Villamalea, de los municipios cercanos, pues los ciudadanos volverán a ser atendidos en su punto habitual de referencia.

La GAI de Albacete quiere agradecer a los profesionales de ambos centros la colaboración que han prestado durante estos días a toda la población que ha precisado de su atención.

MARTES 13, SERVICIO NORMALIZADO

La actividad ordinaria del Centro de Salud de Madrigueras (consultas de Medicina y Enfermería, Extracciones, Pediatría, Matrona, Trabajador Social, Fisioterapia) se recupera totalmente a partir del martes 13 de octubre, donde se prestará, de forma totalmente normalizada, la actividad que se venía desarrollando en el Centro de Salud antes de las graves inundaciones.

La reapertura del Centro de Salud de Madrigueras ha supuesto el despliegue de un gran número de efectivos de la GAI de Albacete y colaboradores de empresas prestadoras de servicios que, desde el mismo sábado posterior a la tragedia, han trabajado para restaurar el inmueble en el menor tiempo posible.

Las inundaciones afectaron gravemente al equipamiento del centro, pero a pesar del impacto en las instalaciones y del material perdido, la inspección técnica confirmó que el edificio no presentaba daños estructurales. Estos días, se ha procedido a limpiar todo el edificio, retirar el equipamiento dañado, sustituir mobiliario, renovar las instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones dañadas, reponer material sanitario e informático, etc.

La rápida ejecución de los trabajos, en los que se ha priorizado la seguridad tanto de los pacientes como de los profesionales sanitarios, permite abrir el centro mañana y retomar la actividad, dejando para un segundo tiempo tareas de mantenimiento que se deben realizar a posteriori, como la pintura interior, que se podrá llevar a cabo una vez sequen las paredes.

La GAI de Albacete quiere agradecer a todos los profesionales de la GAI de Albacete la implicación para llevar a cabo el Plan de Contingencia y Actuación para recuperar el Centro de Salud, sin dejar de prestar la atención sanitaria a la población, gracias a la colaboración de Cruz Roja, que ha cedido sus instalaciones esta semana.

Asimismo, mención especial para la GUETS, que ha dispuesto un Soporte Vital Básico como apoyo al equipo de Madrigueras, a la Guardia Civil, Protección Civil, y otras administraciones, regionales, provinciales y locales, y los voluntarios que prestaron su ayuda desde el primer momento.