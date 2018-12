Rechazada la propuesta del PP de crear una comisión de estudio sobre las listas de espera de C-LM

Publicado 20/12/2018 14:27:24 CET

TOLEDO, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha rechazado, con los votos en contra de PSOE y Podemos, la propuesta del Partido Popular de crear una comisión no permanente de estudio sobre los criterios de elaboración de las listas de espera de la región.

Según ha explicado el portavoz del Sanidad del Grupo Popular, Carlos Velázquez, el objeto de esta comisión es la elaboración de un dictamen que contenga los criterios de elaboración de las listas de espera, las especialidades que se incluyen y las que no están incluidas, "como está ocurriendo ahora con las listas de espera de cirugía menor, lo que supone falsear los datos comparando parámetros no homogéneos".

Dicha comisión contaría con la comparecencia de profesionales sanitarios, asociaciones sanitarias, personas de reconocido prestigio en el ámbito sanitario y usuarios, así como asociaciones de pacientes para la elaboración del dictamen, que deberá estar terminado antes de seis meses desde la constitución de la comisión no permanente.

Velázquez ha apelado al "espíritu navideño" para pedir a PSOE y Podemos que no se opongan a la creación de esta comisión, una petición que "está perfectamente justificada", a su entender, porque Castilla-La Mancha tiene un problema, el de las listas de espera, que "empeora".

Tras acusar al Gobierno de Castilla-La Mancha de "tomarse a la ligera" este problema, ha insistido en que el Sescam "engaña" de forma sistemática con los datos de las listas de espera que publica.

PODEMOS Y EL CIRCO MEDIÁTICO

De su lado, la diputada de Podemos María Díaz ha replicado a Carlos Velázquez que la unanimidad se da cuando las propuesta son "serias y rigurosas" y hay fundamentos para aprobarlas, algo que no ocurre con la comisión que propone el PP que "no se sostiene por ningún sitio".

Le ha recordado que ya existe en las Cortes una comisión para tratar las listas de espera que se llama Comisión de Sanidad y le ha reprochado que cuando el PP gobernó en Castilla-La Mancha rechazó una comisión de investigación de las listas de espera de la región.

Dicho esto, ha trasladado al diputado del PP que las comisiones de estudio y las comisiones de investigación "no son un instrumento para tomárselo a la ligera y montar un circo mediático" y se ha mostrado convencida de que si el PP tuviera otro líder no presentaría este tipo de iniciativas ya que sabe que "no son eficaces" para la ciudadanía.

Por último, ha advertido de que las listas de espera reflejan "el enorme fracaso político" de los sucesivos gobiernos autonómicos y estatales de esta última década, por lo que, ha asegurado, este problema no se resuelve con una comisión de estudio "deprisa y corriendo".

PSOE Y LA TRANSPARENCIA

Por su parte, la parlamentaria socialista Isabel Abengózar ha censurado al PP por pedir una comisión de estudio cuando las listas de espera en Castilla-La Mancha se rigen por un reglamento reglado.

"Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas más transparentes a la hora de publicar las listas de espera junto a Madrid y a Asturias", ha remachado Abengózar, quien ha recordado que en Castilla-La Mancha, desde noviembre de 2015, existe un Portal de Transparencia y Salud donde mes tras mes se publican las listas.

La portavoz socialista cree que los 'populares' proponen esta comisión para "seguir hablando mal" del sistema sanitario regional y ha mantenido que "no hay nadie" que avale las declaraciones "catastrofistas" del PP porque ahora las listas de espera se publican mes tras mes "sin oscurantismo".

Finalmente, ha defendido que la mejor manera de mejorar el sistema sanitario público regional es invertir con más profesionales, con mejor tecnología y trabajando en red con recursos propios y públicos, a la vez que ha pedido al PP que deje de "poner palos en la rueda".

Ha cerrado el debate el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, quien ha recordado que existe una Comisión de Sanidad donde el Gobierno da respuesta cada vez que se le requiere y ha acusado a los 'populares' de importarle "poco" las personas que hay detrás de las listas.

Del mismo modo, ha calificado de "absolutamente interesadas" propuestas como las que hoy trae el PP y cree que su único interés es "electoralista".