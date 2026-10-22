Reestablecido el paso en la CM-3107 en Manzanares tras permanecer cerrada por el vuelco de un camión

El accidente de un camión había causado la interrupción del tráfico a la salida de Manzanares. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La carretera CM-3107 en el acceso a la localidad de Manzanares ha recuperado la normalidad, reestableciéndose el tránsito de vehículos, tras permanecer cerrada durante varias horas a causa de un accidente de camión.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha consultadas por Europa Press, sobre las 23.00 horas de este martes, se ha retirado el operativo establecido para retirar los restos de accidente, permitiendo nuevamente el tráfico.

La vía había quedado cerrada entre sus kilómetros 44 y 31 desde las 16.56 horas, tras el vuelco de un camión de transporte, habilitándose un paso alternativo mediante enlaces con l A-43 y con la A-4.

En el operativo han participado agentes de la Guardia Civil y equipos de mantenimiento de carreteras.