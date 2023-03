La reivindicación en C-LM se impregna de la crispación PP-PSOE en una jornada institucional sin unidad de discurso

CS se desmarca de la crispación del bipartidismo y pone el foco en medidas para promover la conciliación



TOLEDO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Almansa ha sido escenario este miércoles del último Día Internacional de la Mujer de la presente legislatura en Castilla-La Mancha, en un acto que se ha visto impregnado por la crispación entre socialistas y 'populares', pues no ha asistido ningún dirigente del PP regional, al margen del alcalde local, el 'popular' Javier Sánchez Roselló, que ha ejercido como anfitrión en el auditorio de la Unión Musical del municipio.

Un acto que en sus compases previos ha venido marcado por una campaña cuya autoría ha asumido las Nuevas Generaciones del PP en la que han ilustrado una furgoneta con un panel de fotografías del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y su homólogo en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a quienes acusaban de ser cómplices de la excarcelación de violadores.

En respuesta, el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha criticado duramente que el presidente del PP, Paco Núñez, "quería reventar" el acto institucional y "lo ha hecho de manera muy cobarde".

En esta línea, el presidente regional, Emiliano García-Page, desde el acto de Almansa, aunque sin citarle, se ha mostrado muy crítico con la actitud del líder de la oposición: "Si no quería estar aquí para celebrar la igualdad, igual tendría que haber estado aquí celebrando que Almansa es la capital de la igualdad".

Por su parte, Ciudadanos ha estado representado en el acto institucional en la figura del diputado regional David Muñoz. Asimismo, la presidenta de CS en la región, Carmen Picazo, ha trasladado sus reivindicaciones desde Albacete, centradas principalmente en medidas por la conciliación.

EL ACTO DEL PP EN VALDEPEÑAS

En su acto 'La mujer del siglo XXI' desde Valdepeñas, los 'populares' han basado sus demandas en criticar al Gobierno regional por su "complicidad" con la ley del 'sólo sí es sí" y por las altas cifras de paro femenino. De igual modo, han ensalzado la figura de Cándida Tercero, candidata del partido por este municipio, y a la que se ha hecho alusión en las últimas semanas pues, según el PP, sufre "insultos machistas y vejatorios" de parte del alcalde, Jesús Martín.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reiterado que su partido derogará la ley cuando Alberto Núñez Feijóo sea presidente, porque no van "a ser cómplices de la negligencia política para con las mujeres de la mano de Pedro Sánchez", una norma, que a su juicio, "beneficiará a 4.000 agresores sexuales", a pesar de que el PSOE ha promovido su modificación.

En clave regional, ha hecho alusión a que en julio de 2020 el Instituto de la Mujer ya advirtió de las dudas derivadas de la disminución de penas y García-Page "permitió" que sus diputados nacionales votaran en el Congreso a favor de esta ley. "Con este informe, lo primero que hago si soy presidente: me planto en Moncloa y digo al presidente del Gobierno que con mi tierra no cuente", ha aseverado.

Así, Núñez ha dicho que no tolera que haya personas que empleen la violencia contra las mujeres, ni que "nadie blanquee" la violencia de género y ha advertido a "los agresores sexuales que el PP no va descansar hasta derogar esta ley". "No vamos a darles tregua, actuaremos con contundencia, no están solas, el PP es el único partido en el que pueden confiar".

También ha reprobado cualquier conducta "machista", preguntándole al PSOE si harán lo mismo con el alcalde de Valdepeñas y le abrirán un expediente dentro del partido, aunque no ha hecho ninguna alusión explícita a la decisión del suyo de suspender de militancia al alcalde de Villar de Cañas, José María Saiz, por sus insultos hacia Irene Montero.

TERCERO Y LAS MUJERES VALDEPEÑERAS

Tras la intervención de Núñez, ha tomado la palabra Cándida Tercero, candidata del PP en este municipio, que ha hecho un repaso por las mujeres valdepeñeras "que han tenido un papel protagonista a lo largo e la historia" como Juana María Galán, Sor Cándida de San Agustín o Amparo Torres.

En su discurso, ha tenido especial peso sus críticas a Jesús Martín, "un señor machista y misógino que trata mal a las mujeres", defendiendo que su actitud siempre ha sido de respeto. "En el PP no somos así, no voy contestarle mal, no voy a entrar al trapo", ha afirmado Tercero, rememorando "insultos" hacia ella, comparándola con "la gata flora" o a través de frases como "utilizas tu condición de mujer para ir en contra del macho".

Además, ha mencionado dos supuestos casos de agresión sexual en el municipio, y "mientras, él --el alcalde-- estaba apoyando y aplaudiendo la ley del 'sólo sí es sí' en el Senado, que se lo explique a estas familias de Valdepeñas".

CS VISIBILIZA LA CONCILIACIÓN

Por su parte, la presidenta de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, candidata a la Junta y a la Alcaldía de Albacete, Carmen Picazo, en un encuentro con medios desde esta capital ha puesto en el centro de sus propuestas "hacer frente al reto de la conciliación" destacando que "las dificultades para conciliar perjudican sobre todo a las mujeres" y poniendo sobre la mesa alternativas como los incentivos fiscales a las empresas que permitan flexibilizar horarios o que impulsen el teletrabajo.

Ha planteado medidas como la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad a 24 semanas personales e intransferibles (48 semanas en el caso de las familias monoparentales), incentivos a las empresas para que no les cueste dinero un contrato de sustitución por baja de maternidad y facilitar el acceso a la reproducción asistida en la sanidad pública de todas las mujeres que quieran formar una familia.

Por ello, ha reivindicado que sus hijas "no necesitan que un hombre les dé permiso para romper techos de cristal, por muy presidente del Gobierno que sea" y, en referencia al PSOE, ha dejado claro que "las mujeres libres no aceptarán lecciones de feminismo del partido de Tito Berni".

PSOE Y LA UNIDAD

Por su parte, la portavoz de Igualdad del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Charo García Saco, ha reivindicado la necesidad de seguir manteniendo "todas las conquistas de la lucha de las mujeres y el feminismo" en la sociedad y ha lamentado que el candidato regional del PP, Paco Núñez, se apunte a "romper el consenso y la unidad" en torno a este objetivo, "utilizando" y "despreciando" a las mujeres con su ausencia al acto institucional del 8 de marzo en la región.

Ha reprochado al candidato del PP que utilice a las mujeres en una campaña política poco limpia y se ha preguntado si no se avergüenza de ello o de las graves y polémicas declaraciones que hace unos años hizo durante un acto del 8 de marzo siendo alcalde de Almansa, "donde decía que las mujeres teníamos que estar en casa cuidando de los niños, cuidando del hogar, cuidando del marido y, bueno, si sacábamos un ratito podíamos ir a trabajar".

"Entonces quizá se avergüenza de esas declaraciones que hizo y hoy dice que va a ser más igualitario que nunca, pero el PP demuestra lo que es, pues utiliza a las mujeres cuando puede sacar un rédito político", ha concluido la diputada socialista.

FURGONETA DE PAGE Y SÁNCHEZ

Más concretamente, el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha ha lamentado que los 'populares' "están echados al monte", incidiendo en que "el señor Núñez no está a la altura de Castilla-La Mancha".

Por su lado, desde Nuevas Generaciones Castilla-La Mancha, desde su cuenta de Twitter han reconocido que han puesto en marcha una campaña "para visibilizar en la calle lo que está ocurriendo con la Ley del 'sólo sí es sí'".

"No decimos nada nuevo ni que no haya dicho ya el @PP_CLM , pero queríamos que ese mensaje llegase de forma muy nítida a la calle", afirman en un tuit.