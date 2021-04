Repobladores de Fraguas celebran el apoyo del CSIC y confían en que no se ejecute la demolición

El colectivo Fraguas Revive solicita al Gobierno de C-LM poder dar uso apícola, ganadero y agrícola a las instalaciones del poblado

GUADALAJARA, 24 Abr. (De Miguel Muñoz para EUROPA PRESS) -

Los repobladores de la localidad abandonada de Fraguas (Guadalajara) continúan con sus planes con más optimismo tras haber recibido el pasado mes de marzo el apoyo del Instituto de Ciencias del Patrimonio, organismo que forma parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que remitió una carta al Juzgado de lo Penal de Guadalajara defendiendo el patrimonio arqueológico y cultural del pueblo.

En conversación con Europa Press, uno de los integrantes del colectivo Fraguas Revive admite preocupación. "Pero seguimos enteros, tenemos la entereza para seguir defendiendo lo que estamos haciendo. Y ahora con el apoyo del CSIC tenemos una energía renovada".

Fue en el año 2013 cuando un grupo de personas llegó a Fraguas, en la sierra Norte de Guadalajara, con un proyecto en la cabeza que pasaba por reconstruir las ruinas de ese antiguo pueblo. Desde el principio comenzaron sus problemas legales, y e 2015, seis personas fueron llamadas a declarar judicialmente acusadas de un delito de usurpación. El conflicto legal y judicial sigue hoy en día pero diferentes acontecimientos hacen que el colectivo confé en darle una nueva vuelta al asunto.

El relato del colectivo apunta que en septiembre del año pasado, se inscribió a Fraguas en la lista de lugares despoblados, algo que en principio le confería "protección patrimonial".

"Esto parecía que iba a paralizar la demolición del pueblo. Pero la Junta de Castilla La-Mancha pidió a través de Tragsa una autorización para hacer un estudio histórico documental sobre los valores patrimoniales de Fraguas", señala el portavoz del colectivo. El informe, que no es público y al que no han tenido acceso los repobladores, respaldaría la idea de demoler el pueblo a ras de suelo, según aseveran.

Gracias a un historiador de Guadalajara "al que le parece un escándalo", la situación llegó a oídos del CSIC. En la mencionada carta se pide paralizar la demolición al menos hasta que no haya un estudio público sobre los bienes de Fraguas. "Estamos viendo si la jueza paraliza la demolición hasta que este estudio lo haga el CSIC u otro órgano competente", señala el portavoz.

"Ahora mismo creemos que no van a desalojar", añaden desde Fraguas Revive. Según su relato, desde la Junta están actuando con ambigüedad. "Dicen que quieren llegar a un acuerdo pero el 5 de marzo lanzaron una resolución administrativa firmada por el Director Provincial de Desarrollo Sostenible mediante la cual querían venir a recuperar la posesión de sus bienes y ejecutar la sentencia que hay. Pidieron ayuda a Subdelegación del Gobierno para que prestaran efectivos de la Guardia Civil y ellos contestaron que si no había una orden judicial expresa ellos no iban a ponerlos".

Desde Fraguas Revive recuerdan, además, que firmaron un acuerdo con la Junta en diciembre de 2019 "para intentar parar la demolición y darle al lugar usos autorizables dentro del Parque Natural". "La jueza dijo que no. Nos parece raro que una jueza se muestre en contra de un acuerdo entre las dos partes implicadas en el caso. El tema es que a partir de esta negativa de la jueza la Junta parece que cambia de perspectiva y está otra vez con ganas de ejecutar la sentencia pese a que la jueza no lo tenga claro del todo", afirman.

APOYOS POLÍTICOS Y SOCIALES

Desde Unidas Podemos se ha instado al Gobierno regional a paralizar la hipotética demolición. "En otras ocasiones, cuando estaban en el Gobierno podrían haber solucionado un poco la situación y no lo hicieron. No sabemos muy bien cuáles son sus objetivos", destaca el integrante del colectivo.

También desde Compromís, el senador Carles Mulet ha mostrado explícitamente el apoyo. "Lleva mucho tiempo, tiene largo recorrido apoyándonos. Ha hecho varias preguntas al Senado, incluso pidió el indulto. Se lo agradecemos. Es razonable que haya políticos a favor de esto porque hay una amplia mayoría social que lo apoya", señalan desde Fraguas Revive.

En este sentido aseguran que se sienten "muy arropados por un montón de gente de diferentes contextos políticos".

"Mucha gente, sea de izquierdas o derechas, tiene familiares que han vivido en el campo, que se han tenido que ir a la ciudad, otros que han perdido el pueblo. La historia de la destrucción de Fraguas no es algo particular, es algo que está muy extendido. Toda esta sierra está bañada de pueblos que fueron expropiados y destruidos después con maniobras militares. Y lo mismo en el Pirineo y otras zonas del Estado. Mucha gente tiene mucha empatía con estas ganas de volver a los pueblos, de reconstruirlos. No estamos haciendo daño a nadie", explican.

Para Fraguas Revive, "resulta además un poco irónico que nos acusen de usurpación y delitos contra la ordenación del territorio" cuando realmente lo que han hecho "ha sido devolverle la categoría que tenía, de zonas agrícolas, de monte, de zonas reconstruibles". Y recuerdan que "realmente fue el Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) y la dictadura quien usurpó las tierras a sus dueños y le cambió la ordenación territorial que había tenido durante siglos".

Los repobladores, dicen, "se sienten muy arropados". "Nos están acusando de destruir el patrimonio cuando es la Junta de Castilla-La Mancha la que no se ha preocupado por nada de los bienes patrimoniales que tiene por estas sierras", indican. "Se marcan ellos el tanto de querer proteger los bienes patrimoniales cuando realmente la solicitud para hacerlo es una iniciativa ciudadana. Van de que quieren proteger los bienes patrimoniales pero lo que quieren es echarnos y destruirlos", añaden.

Además, consideran que desde la Junta se están transmitiendo mensajes que no son ciertos. "Dicen en los medios que le han facilitado a gente que ha sido condenada por el tema de Fraguas soluciones habitacionales y eso es mentira. Toda la gente condenada se ha buscado la vida para buscarse su casa. Luego hablan del impacto ambiental negativo que nosotros producimos aquí y es en realidad falso. Los propios técnicos del SEPRONA y los forestales en el juicio declararon a nuestro favor en ese sentido y por eso nos quitaron esos delitos".

Mientras se resuelve la situación de incertidumbre, Fraguas Revive insiste en que tienen predisposición de llegar a un acuerdo con la administración regional. "Hemos solicitado el uso de esas instalaciones relacionadas con actividades autorizables dentro del Parque Natural. Una solicitud de uso apícola, ganadero y agrícola. Estamos esperando a que nos contesten desde la Consejería correspondiente. Suponemos que nos dirán que no, pero no sabemos", afirman.

Además, han lanzado en sus redes sociales una encuesta para recoger el máximo de opiniones posibles sobre el proyecto que están desarrollando en Fraguas.