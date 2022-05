Rodríguez ve "muy importante" que todas las administraciones "colaboren" para ejecutar los fondos de recuperación

La ministra se reúne en Cuenca con todos los delegados del gobierno en el país para repasar el grado de ejecución de estos fondos europeos

CUENCA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno central, Isabel Rodríguez, ha visto este viernes "muy importante" que todas las administraciones del país "colaboren" para así ejecutar los fondos europeos de recuperación.

Así lo ha puesto de manifiesto Rodríguez de forma previa a una reunión con los 19 delegados del Gobierno en cada región del país, con quienes se han reunido en el Parador de Cuenca para comprobar cómo va el grado de ejecución de estos fondos.

"Es importante que lleguen a todos los municipios y ciudades para conseguir una modernización de nuestro país, la transición energética y la transformación del sector industrial y económico, también del sector turístico", ha explicado la ministra.

"Va a ser la mayor inversión pública de la historia en el menos tiempo, y es la gran oportunidad que hoy tiene el país", ha subrayado la ministra portavoz, quien ha visto relevante "que todas las administraciones colaboren" para que se puedan ejecutar dichos fondos.

Además, ha recordado que la primera convocatoria de los fondos locales para digitalización y modernización de los municipios este jueves recibía la aprobación del Ministerio de Política Territorial, con 90 millones de euros. "La comunicación ya ha llegado también al Ayuntamiento de Cuenca, al que le corresponden 200.000 euros para financiar sus primeros proyectos de digitalización", ha señalado tras reunirse con su alcalde, Darío Dolz.

Rodríguez también ha hecho referencia a la primera convocatoria de los fondos europeos para modernización de las entidades locales, destinada a municipios con más de 50.000 habitantes. Las convocatorias de 2022 y 2023 a irán dirigidas a todos los municipios: "Ahí intervendrán las diputaciones provinciales, que colaborarán con el Ministerio de Política Territorial para conseguir la digitalización también de los ayuntamientos más pequeños".

La ministra ha explicado que ha abordado con el alcalde de Cuenca el despliegue de los fondos de recuperación que gestionan todos los departamentos ministeriales, también los que guardan relación con el turismo, con la sostenibilidad y con los destinados a las ciudades, como Cuenca, Patrimonio de la Humanidad.

Al respecto, ha considerado que el trabajo conjunto de las tres administraciones, estatal, autonómica y local, es necesario: "En los peores momentos de la pandemia demostramos que unidos somos más fuertes y ahora es muy importante que todos juntos trabajemos en la recuperación".

CONFIANZA EN AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES

En este contexto, ha mostrado su "absoluta" confianza en la gestión de alcaldes y alcaldesas tras los años duros de la pandemia. "Trabajan intensamente para revitalizar las ciudades, mejorar la vida económica en sus poblaciones y avanzar hacia la excelencia en el ámbito turístico. Ahora toca la recuperación, principalmente en el sector turístico, donde ya se está notando, como ha ocurrido en Semana Santa en Cuenca".

Rodríguez se ha referido también a las diputaciones provinciales, quienes "han jugado un papel muy importante en los últimos años, son Administración local, como los ayuntamientos, y con las diputaciones trabaja el Gobierno de Castilla-La Mancha en los planes de empleo, o colaboramos desde la Administración General del Estado con los planes de ferrocarriles del Estado".

También ha remarcado que uno de los objetivos del Gobierno es que la Administración General del Estado tenga presencia en todos los territorios, a través del Plan de Desconcentración, y en Cuenca, ha señalado, ya funciona muy bien el Centro de Estudios Penitenciarios.

"Me he encontrado con algunas opositoras y me han contado que han disfrutado de este curso. Es la mejor demostración de que en una ciudad pequeña se han podido formar y, a la vez, su presencia ha repercutido de forma positiva en la vida local, en la restauración, en la hostelería y en la vida de la ciudad en general", ha explicado.

PROYECTO X CUENCA

Rodríguez también ha sido preguntada sobre el punto en el que se encuentra actualmente el Proyecto X Cuenca, y ha destacado que la ciudad "está siendo pionera" en materia de movilidad "al igual que lo ha sido en materia de desconcentración de las administraciones del Estado con el Centro Nacional de Estudios Penitenciarios".

En este caso, ha sido con "un nuevo planteamiento de nuestros modos de vida y la movilidad", en donde el Ejecutivo central quiere abogar "por una movilidad más sostenible, que además tiene que abordarse en el contexto del país ya sea por carretera, por tren u otro tipo".

"Esta iniciativa es muy importante y está dando esos primeros pasos, que después serán ampliados a otras zonas del país para combinar los distintos recursos propiciando la finalidad: no es tanto el medio sino el fin, y el fin último es que se pueda desarrollar una movilidad sostenible en la ciudad de Cuenca donde el ferrocarril cobra un papel fundamental", ha subrayado la ministra portavoz.

Por eso, a juicio de Rodríguez, el Gobierno "ya ha dado pasos en esta dirección" con la firma de los protocolos generales semanas atrás y con la aprobación en un consejo de ministros el mes de marzo "de nuevos horarios, ampliándolos, y llevando una adecuación de tarifas para hacerlas más asequibles, especialmente a aquellos que usan el transporte público para sus días habituales de trabajo".

"Con esa filosofía seguimos trabajando", ha asegurado la portavoz del Ejecutivo de Pedro Sánchez, quien ha asegurad que, tras haber dado ese paso en el consejo de ministros, ahora se está pendiente de que se firmen los distintos convenios con diferentes administraciones implicadas para cada uno de los planes que prevé el proyecto X Cuenca.

DIPUTACIÓN

Previamente a su reunión con el primer edil conquense, la responsable de Política Territorial ha visitado el Palacio Provincial donde ha sido recibida por el presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, junto con el vicepresidente, Francisco López, y el resto de miembros de la corporación provincial.

La ministra ha conocido los jardines provinciales, el Salón de Actos y, posteriormente, ha firmado en el libro de honor de la Diputación de Cuenca. Esta visita también ha servido para llevar a cabo una reunión donde también han participado la subdelegada del Gobierno en Cuenca, Mari Luz Fernández, la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles Martínez; y el diputado provincial, Luis Carlos Sahuquillo.

El presidente de la Diputación de Cuenca ha aprovechado para agradecerle a Rodríguez la ayuda que el Gobierno de España le ha concedido a la provincia por las inundaciones que sufrió en el año 2019 y que ha permitido invertir hasta 4 millones de euros en carreteras y caminos; también se ha interesado por la resolución de la convocatoria publicada por los daños causados por el temporal Filomena donde la institución provincial ha presentado un total de 31 actuaciones entre carreteras y caminos, que supondrán una inversión de 20 millones de euros.

Martínez Chana ha destacado que esto supone la mayor inversión que el Gobierno de la nación ha llevado a cabo nunca con estos desastres naturales "que se han producido siempre" y que en esta legislatura han apostado por tener una especial sensibilidad, ha infomado la Diputación en un comunicado.

El presidente de la Diputación de Cuenca ha obsequiado a Isabel Rodríguez con un grabado del Palacio Provincial y algunos de los productos típicos conquenses como morteruelo, aceite, vino, ajo arriero, morteruelo o resoli; entre otras cosas.