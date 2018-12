Rojo (PSOE) aspira a una mayoría fuerte en Ayuntamiento de Guadalajara

Publicado 19/12/2018 12:42:40 CET

Cree que Román se enfrente a una carrera de fondo que para él está "un poco agotada" al igual que sus propuestas

El candidato a la Alcaldía de Guadalajara por el PSOE, Alberto Rojo, asume esta responsabilidad con el convencimiento de aspirar a tener una "mayoría fuerte" pero ha aprovechado para asegurar que "no todo vale en política", seguro de que con algunas fuerzas políticas como Vox no podrá haber entendimiento de cara a futuros pactos porque lo considera una formación que "no contribuye a la convivencia"

"No todo vale en política", ha señalado el único candidato del PSOE a la alcaldía de Guadalajara en su primera comparecencia pública ante los medios tras un proceso de baja médica que lo ha mantenido alejado de la actividad política varias semanas.

En solitario y asegurando que no por ello va a dejar su actual responsabilidad como delegado de la Junta en Guadalajara, Rojo se ha mostrado convencido de que puede obtener un "magnífico resultado electoral" porque va a trabajar en un proyecto "fuerte, sensato e ilusionante".

IMPOSIBLE PACTAR CON VOX

Para este candidato, partidos como Vox lo que hacen es "enfrentar" a unos con otros, porque sus propuestas solo quieren "tensionar, y por ello "es imposible que este candidato pacte con Vox", tras incidir en que tampoco es lo mismo hablar de democracia que de dictadura.

Ha afirmado que se siente fuerte, y su primera propuesta al resto de las formaciones que concurran a las elecciones, y en especial actual alcalde de la ciudad, el 'popular' Antonio Román, ha sido la de realizar un proceso electoral "limpio y con respeto". "Que se dedique a eso y no a perder nunca las formas porque el tono institucional nunca hay que perderlo".

En este sentido, Rojo ha reprochado al PP provincial, poniendo nombre y apellidos a algunos como es el caso de su presidenta, Ana Guarinos, o Lorenzo Robisco, su forma de hacer política "en la que todo vale, y no todo vale", ha apuntado.

Rojo ha señalado que precisamente un alcalde debe ser el primero que garantice las formas y el respeto, en una legislatura que ha calificado de "dura".

Por ello, el candidato ha propuesto un proyecto "ilusionante, inclusivo, sensato, con cabeza" pero también "creíble" porque "Guadalajara se merece un cambio", ha significado.

NO SORPRENDIDO DE QUE ROMÁN REPITA

En todo caso, Rojo no se ha mostrado sorprendido de que Román repita como candidato del PP pese a que, en distintas ocasiones haya dicho que no lo haría de nuevo, pero si ha dicho que espera que no afronte este proceso electoral "con desgana" porque es una carrera de fondo que cree que para él está "un poco agotada" al igual que sus propuestas.

Rojo ha incidido en que su formación quiere una ciudad "viva y alegre, que ejerza el rol de capital provincia y no una ciudad dormida" en la que pesan más las ambiciones partidistas.

Quiere escuchar a los ciudadanos, "tejer redes", escuchar y tener en cuenta a todos los colectivos y estamentos. "Nunca me opondré a un proyecto bueno para Guadalajara solo porque provenga de una administración que no gobierne el PSOE", ha manifestado, anteponiendo siempre a Guadalajara a su formación.

"Guadalajara por delante del PSOE", ha repetido varias veces, asegurando también que "nunca" será tampoco "moneda de cambio" frente a rencillas políticas a las que según ha reiterado "nos tienen muy acostumbrados" algunos, sin dar nombre a ninguna formación.

"Quiero ser alcalde de Guadalajara para trabajar codo con codo con la ciudadanía y desde ya", ha añadido ilusionado con este proyecto, y con "fuerza y sangre y cuajo" para ello, este último calificativo respondiendo a Román que estos días manifestaba que su contrincante carecía de ese cuajo.

A preguntas de los periodistas, el candidato socialista ha aseverado que su reto ahora es "compatible" con el delegado del Gobierno, y ha avanzado a preguntas de los periodistas que si él no gobernara, si permanecería en la oposición en el Ayuntamiento.

El candidato socialista ha reiterado su ilusión ante este reto por parte de una formación que trabaja ya "desde la unión y la fuerza".