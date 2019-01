Román espera que la firma del nuevo Campus de Guadalajara no sea "papel mojado" precipitada por las próximas elecciones

Publicado 23/01/2019 13:37:29 CET

GUADALAJARA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, espera que la firma del convenio para la construcción del futuro Campus Universitario no sea "papel mojado" precipitada por una administración antes de una campaña electoral pero, en todo caso, se ha mostrado "encantado" de suscribirlo.

Román también cree que esta firma "llega con retraso" porque el acuerdo a cuatro partes que se va a firmar el 6 de febrero se tenía que haber suscrito el 31 de julio o en agosto de 2015 y, en todo caso, considera que el hecho de que se vaya a firmar cerca de las elecciones hace que "la credibilidad que vamos a tener los políticos con esto sea nula".

En este sentido, y a preguntas de los periodistas, el también candidato del PP a la reelección en este Consistorio capitalino ha responsabilizado a la Junta de Castilla-La Mancha de dicho retraso por no reconocer el trabajo realizado por gobiernos de otros partidos políticos.

"La negativa de la Administración regional a no reconocer el trabajo realizado por gobiernos de otro color político es lo que hizo que no se firmara en aquel momento", ha incidido.

También ha recordado que esta firma se producirá precisamente cuatro años después y coincidiendo "justo antes de una campaña electoral".

Aunque tenía el Comité de las Regiones en Bruselas para el 6 de febrero, ha retrasado su vuelo para asistir a la firma de este acuerdo "y no será por parte del Ayuntamiento de Guadalajara por lo que no se firme dicho convenio", ha apostillado.

Un acuerdo que ya tiene fecha y hora, será a las 12.00 horas del 6 de febrero, y "estará el alcalde para firmar algo que llega --ha dicho-- con cuatro años de retraso y que me hubiera gustado firmarlo antes" y así se podría estar hablando de un edificio en construcción en la actualidad.

El convenio aún no ha llegado al Ayuntamiento pero Román se imagina que llegará pronto y que estará todo subsanado antes de la firma. "Esto es algo por lo que he luchado, he trabajado, mientras otros han optado por obstaculizar y retrasar", ha puntualizado.