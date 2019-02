Román no ve incompatible aspirar a la Alcaldía y encabezar la lista al Congreso

Actualizado 18/02/2019 9:10:31 CET

GUADALAJARA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Guadalajara y aspirante a la reelección por el Partido Popular, Antonio Román, ha considerado que no hay "incompatibilidades" entre postular a una Alcaldía y encabezar una lista electoral toda vez que ambos procesos electorales se celebrarán en próximas semanas, si bien ha dejado claro que será el partido quien decida.

En una entrevista con Europa Press, ha reconocido que tras el reciente adelanto electoral anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se ha planteado si figurar en las dos papeletas. "No puedo decir ni no, ni sí. En 2015 ya decidí seguir en la Alcaldía", ha rememorado.

Según Román, el adelanto electoral al mes de abril en el plano nacional no hará que cambie mucho el resultado de haberse convocado en un 'súper domingo' electoral, ya que en todo caso "las opciones moderadas de centro derecha sumarán para gobernar", en referencia a Ciudadanos y Vox.

Y, en este ámbito, será el PP "la fuerza más votada", a lo que Román suma "un descenso importante de Podemos, que está en franca descomposición".

"Apuesto a que el Gobierno que salga será estable y garantizará la gobernabilidad para no depender de coyunturas o intereses particulares", ha vaticinado.

Confiando en que la opción que lidera Pablo Casado va a ser "la más votada" y será él quien asuma "la responsabilidad de Gobierno", ha afirmado que el líder nacional de su partido tiene "la suficiente capacidad y visión de Estado para poder sumar a izquierda y a derecha con todas las personas necesarias para formar un Gobierno estable", eso sí, "sin descartar a ningún partido que defienda el marco institucional y los intereses de España".