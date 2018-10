Román, sobre la sucesión, no cree que cuatro presidentes provinciales "deban decidir por todos"

Actualizado 10/09/2018 13:49:22 CET

GUADALAJARA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, que espera comunicar a finales de esta semana si se presenta o no a liderar el PP de Castilla-La Mancha, ha dejado claro que no cree "en las candidaturas tuteladas" y no cree que cuatro personas, porque sean presidentes provinciales del partido, "deban decidir por todos los afiliados" de la región.

Román ha hecho estas declaraciones refiriéndose al apoyo expreso que ha recibido el candidato a la Presidencia del PP de Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, por parte de los presidentes provinciales del PP así como de otras caras conocidas del partido.

Durante una rueda de prensa en calidad de alcalde, Román ha recordado que el ahora presidente del PP, Pablo Caso, fue elegido cuando, en teoría, otras candidaturas tenían el apoyo del aparato. "Con su elección se demostró que las voces de los afiliados a veces son diferentes a las de los responsables del partido", ha advertido el dirigente 'popular'.

Ha asegurado que si finalmente no diera el paso "no sería por cuestión de avales" porque, según ha dicho, tiene recogidos suficientes. "Es algo más profundo. No es quítate tú, que me pongo yo. Es cuestión de realizar una reflexión personal y colectiva de lo que es mejor para el partido", ha continuado.

Sobre sus conversaciones con la actual vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso y exalcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, que también estaría reflexionando si presenta su candidatura, ha manifestado que ambos dirigentes coinciden en la pretensión de que hay que hacer las cosas "bien" y que, aunque ella está en una situación de confort y comodidad al ser vicepresidenta del Congreso, "ella está también dispuesta".

Tanto él como Romero están "dispuestos a dar el paso", los dos recogiendo sus avales, pero este lunes volverá a hablar con ella y es "muy probable" que este martes se encuentren.

Igualmente, ha aseverado que también está hablando con otros alcaldes de la región y presidentes de diferentes juntas locales y provinciales para tomar una decisión.

Ha insistido en que cuenta con "un gran número de apoyos" tanto telefónicos como por mensajes de toda la región que le están pidiendo que se presente. Ha dicho que ha recibido WhatsApp de personas que incluso han estado en la fotografía de Paco Núñez y que le están diciendo que tiene que "tirar hacia adelante".

Román está recogiendo avales sólo en Guadalajara y quiere, según ha dicho, que tras el Congreso Extraordinario el partido permanezca unido y sea "una verdadera alternativa" al actual Gobierno. "Si esto no fuera así", Román daría un paso a un lado.

Finalmente, ha apuntado que los principios deben estar siempre por encima de las ambiciones de los puestos y en este sentido ha recalcado que todo ello va a pesar en su decisión tras señalar que, si se presenta, la campaña electoral comenzará la próxima semana.