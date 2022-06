Rosa Villada Casaponsa se convierte en la primera mujer cronista oficial de la ciudad de Albacete

ALBACETE, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La periodista y escritora Rosa Villada Casaponsa ha sido nombrada cronista oficial de la ciudad de Albacete, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo.

La capital recupera así esta figura honorífica, que terminó en 2013 con el fallecimiento del anterior cronista, José Sánchez de la Rosa. Ha sido a propuesta de la Asociación de Periodistas de Albacete, que eligieron a Villada por su trayectoria profesional, marcada por ser pionera en el mundo del periodismo, siendo la primera mujer en dirigir un periódico, en presidir la APAB y en crear el primer diario digital de la provincia, Notialba.

Aprobado por mayoría absoluta en el pleno del Ayuntamiento el pasado mes de diciembre, Rosa Villada es desde este jueves la nueva cronista oficial de la ciudad. "No podríamos haber tenido mejor cronista", ha celebrado el alcalde, Emilio Sáez. "Desde hoy vas a estar enriqueciendo la conciencia histórica de Albacete con la honestidad que tanto te caracteriza".

Villada, por su parte, ha agradecido a todos los que han hecho posible su nombramiento y ha hecho un recorrido por su vida laboral y personal vinculada a Albacete, ciudad con la que, dice, tiene una relación similar a la de El Principito con su rosa.

"El Principito cuando llega a la Tierra descubre que hay más rosas y que son hermosas, pero que no son nada para él porque no son su rosa, es entonces cuando se da cuenta de que es el tiempo que le dedica a su rosa lo importante, lo mismo me pasa con Albacete, es el tiempo que le he dedicado y todo lo que he vivido aquí lo que me hace quererla", ha explicado.

Villada nació y creció en la capital, donde ejerció como periodista en una decena de medios diferentes, llevando también la Jefatura del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Albacete durante los gobiernos de José Jerez y Carmina Belmonte. Aquí se ha casado, se ha divorciado, se ha vuelto a casar y ha tenido a sus tres hijos, además de escribir sus 10 novelas.

"En definitiva, he vivido en esta ciudad con sus luces y sus sombras y ahora la contemplo con los ojos del corazón, buscando esa esencia que se esconde en nuestra mirada cotidiana".

Una ciudad que, asegura, ve como a una mujer, "la dama del Alba" la ha llamado, y no por el equipo, sino porque "nos ilumina con la primera luz del alba y nos permite ver en la oscuridad, como los murciélagos".

La nueva cronista ha dedicado unas palabras a todas las personas que conforman la ciudad, hayan o no nacido aquí, y, muy especialmente, a los enfermos. En este sentido, ha pedido mejorar la calidad y la asistencia sanitaria de las mujeres que padecen cáncer de mama.

"Yo lo he sufrido, se de primera mano de la atención que se necesita a nivel físico y psicológico, la salud física, emocional y mental de la gente de Albacete es elemental y tenemos que cuidarla".

Tampoco ha dejado de lado a los presos de La Torrecica, "ese mundo al que no queremos mirar, pero al que merece mucho la pena prestar atención".

"La cárcel, como la Feria, la Virgen de Los Llanos, el mundo de la justicia, los empresarios, los asentamientos de temporeros, las pedanías, la hostelería o la cuchillería, forma parte de Albacete", ha señalado.

Durante el acto, que ha concluido con la interpretación del himno de Albacete por parte del Grupo de Cámara de la Banda Sinfónica Municipal, el alcalde, Emilio Sáez, ha entregado la medalla, la bandeja y el diploma a la nueva cronista.