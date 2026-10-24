Ruiz renuncia a formar parte de la candidatura del PP al Congreso para seguir centrado en Alcaldía de Puertollano

El alcalde de Puertollano (Ciudad Real), Miguel Ángel Ruiz - AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

CIUDAD REAL 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Puertollano (Ciudad Real), Miguel Ángel Ruiz, ha decidido rechazar la propuesta del Partido Popular para ocupar el cuarto puesto en la candidatura al Congreso de los Diputados por la provincia de Ciudad Real y continuar plenamente dedicado a la Alcaldía.

Ruiz ha tomado esta decisión convencido de que su "responsabilidad" está en Puertollano, "al frente de los proyectos y las actuaciones que necesita la ciudad" y junto a los vecinos que depositaron su confianza en él, según ha señalado en un comunicado.

El alcalde ha agradecido la confianza de los presidentes nacional, regional y provincial del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, Paco Núñez y Miguel Ángel Valverde, respectivamente, al proponer su nombre para formar parte de la candidatura al Congreso de los Diputados por Ciudad Real.

"Pero mi voluntad, después de haberlo sopesado estos días, es seguir trabajando al frente de la alcaldía sin distracciones, con la misma dedicación y entrega desde el primer día de mandato. Estamos cambiando Puertollano y ese cambio precisa ahora toda mi atención", dice.

"He tomado esta decisión para que nadie tenga dudas ni se utilice el mensaje que este Alcalde abandonaría Puertollano si saliera elegido diputado. Mi sitio, hoy por hoy, está aquí: a pie de calle, atendiendo el día a día de nuestro pueblo y cumpliendo la palabra dada a quienes depositaron su confianza en mí para liderar el gobierno municipal", ha afirmado Miguel Ángel Ruiz.

El alcalde ha subrayado que su prioridad es cumplir la palabra dada y responder con hechos a la confianza recibida en las urnas.

"Quiero dedicar todo mi tiempo, mi esfuerzo y mi capacidad a Puertollano. Tenemos mucho trabajo por delante, proyectos importantes que culminar y oportunidades que aprovechar. Mi responsabilidad es seguir al frente de este Ayuntamiento y dar lo mejor de mí para que nuestra ciudad tenga el futuro que merece".

Ruiz ha reiterado también su agradecimiento al Partido Popular por haber contado con él para representar a la provincia de Ciudad Real en el Congreso de los Diputados y ha apelado a la unidad y al trabajo conjunto para conseguir que Puertollano y la provincia de Ciudad Real reciban la atención que necesitan por parte del Gobierno de España.

"Seguiré trabajando con la misma lealtad y determinación para mejorar Puertollano y contribuir, desde mi responsabilidad como alcalde, al desarrollo de nuestra provincia", ha afirmado.

Para concluir, ha vuelto a dejar clara su prioridad: "Mi compromiso con Puertollano es total. La palabra que di a mis vecinos está por encima de cualquier otra consideración. Voy a seguir dejándome la piel por esta ciudad, con la misma ilusión y las mismas ganas. Sigamos soñando juntos".