Sanidad dice que no está confirmado que el material hallado en Cuenca provenga del hospital

Las investigaciones tras el hallazgo de material sanitario en las inmediaciones del río Júcar en Cuenca siguen en marcha por parte de la Dirección Provincial tal y como ha confirmado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, quien ha dejado claro que "hasta este momento" no se ha identificado que provenga del hospital, por lo que habrá que esperar a tomar medidas en función del resultado.

A preguntas de los periodistas en Guadalajara, donde ha asistido a la X Reunión Nacional de Avances de Cáncer de Próstata, Renal y de Vejiga, el titular regional de Sanidad se ha pronunciado de este modo después de que Limpiando Cuenca y Ecologistas en Acción denunciaran la aparición de residuos hospitalarios en el Júcar.

En este marco, el titular de Sanidad ha insistido en que aún "no está contrastado" que dicho material sea del hospital conquense por lo que ha apuntado que él "no se atrevería" a afirmarlo.

"Nosotros tenemos perfectamente recogido este tipo de material en contenedores específicos y una retirada específica para ello", ha apuntado el titular de Sanidad insistiendo en que se va a seguir investigando pero que de momento no se debería crear alarma por algo que aún no es seguro.

"¿Qué ha podido haber algún fallo?, no lo quiero poner en duda porque no tengo toda la información pero confirmar que ha sido el hospital es una noticia que alarma y que no es segura", ha insistido tras corroborar que las posibles medidas se tomarán en función de lo que desvele la investigación.

OBRAS HOSPITAL

Por otra parte, preguntado sobre el inicio de las obras del segundo acceso al hospital de Guadalajara, el consejero se ha limitado a señalar que "ya era hora" y en tono irónico se ha preguntado si será "con figurantes" o con personal de obra.

"Esta amenaza de que empezaban y empezaban, ya era hora. No se si será con figurantes con personal que ya esté trabajando allí", ha precisado.