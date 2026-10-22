La segunda fase de Alamillos del Tránsito rebasará el millón de euros para sumar viviendas, aparcamientos y una plaza - EUROPA PRESS

TOLEDO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La segunda fase de rehabilitación del edificio de Alamillos del Tránsito, en Toledo, contará con un presupuesto que superará el millón de euros para añadir a la primera fase diez viviendas más en régimen de cohousing, 70 aparcamientos y una plaza pública, que se unirán a las 18 viviendas que contempla la primera fase que está ya en estado de ejecución.

Así lo han adelantado este jueves el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, y la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, en declaraciones a los medios, momentos antes de visitar las obras de rehabilitación de este edificio, que forma parte del proyecto 'Toledo Emerge'.

Velázquez ha concretado que esta segunda fase va en forma de Plan Especial de Reforma Interior y que ya está finalizado, por lo que ha avanzado que se presenta este mismo jueves en el Ayuntamiento. "Contempla otras diez viviendas en régimen de cohousing y 70 plazas de aparcamiento, más la plaza pública al nivel de la plaza del Conde y que comunicará a través de un cobertizo".

A este respecto, la presidenta de la Diputación ha apuntado que la Institución provincial está trabajando ya en los presupuestos de 2027 que contemplará una partida para poder iniciar esta segunda fase, que se presentará hoy en el Consistorio "para poder obtener los permisos necesarios".

Si la primera fase del proyecto contaba con una inversión de un millón de euros entre la Diputación y el Consorcio de Toledo, esta segunda fase contará con entre 1.000.000 y 1.200.000 euros "pero no es una cifra oficial porque estamos trabajando todavía sobre ello", ha señalado.

Por lo demás, la presidenta de la Diputación ha destacado la importancia de recuperar edificios patrimoniales que llevan décadas sin uso y devolverlos a la ciudadanía con nuevas funciones que respondan a las necesidades actuales. "La Diputación no podía permitir que edificios tan importantes para Toledo, con tanto valor patrimonial, siguieran abandonados durante décadas. Nuestra obligación es recuperarlos y ponerlos al servicio de los ciudadanos", ha afirmado.

Cedillo ha subrayado que 'Toledo Emerge' representa el compromiso de la Diputación con la recuperación del patrimonio y su aprovechamiento para mejorar la vida de los ciudadanos, mediante la colaboración con el Ayuntamiento y otras instituciones. "Lo vimos con la antigua Escuela de Enfermería y lo vemos hoy aquí: cuando hay voluntad, trabajo y compromiso, los proyectos avanzan", ha señalado.

Alamillos del Tránsito forma parte de una estrategia más amplia de recuperación de inmuebles históricos de la ciudad. Así, la Diputación está pendiente de la respuesta del Gobierno de España a la ayuda solicitada para recuperar una primera parte del Palacio de Abdón de Paz; avanza en la puesta en marcha de un centro gastronómico provincial en San Ildefonso; y trabaja para convertir San Juan de Dios en un centro asistencial con espacios culturales y una nueva plaza pública.

UN SUEÑO HECHO REALIDAD

De su lado, el alcalde de la ciudad ha apuntado que con esta rehabilitación de Alamillos del Tránsito que ha visitado este jueves se hace "realidad un verdadero sueño". "Gracias al proyecto 'Toledo Emerge' estamos consiguiendo no solamente haber puesto en marcha el proyecto de rehabilitación de edificios abandonados más importantes de toda España, sino hacer realidad que lugares concretos que estaban completamente abandonados vuelvan a la vida".

El de Alamillos del Tránsito, ha indicado, es uno de los "más significativos" del proyecto puesto que lleva sin uso ya 61 años, desde que cerraron las escuelas que había en su interior; y lo es, ha continuado el alcalde, por su ubicación en plena judería frente al Palacio de Fuensalida y al Entierro del Señor de Orgaz y por el uso al que se le va a dar.

"Un proyecto espectacular y que sigue la estela de lo ya conseguido por el Consorcio con la actuación en el Salón Rico, pero todavía más ambicioso porque crear 70 plazas de aparcamiento para residentes es apostar por la vida en el Casco", ha subrayado el primer edil toledano.

Es por todo ello que el alcalde ha destacado que se trata de un "trabajo coral" de muchas instituciones, "porque la inmensa mayoría de las veces la política sirve y es positiva para los ciudadanos pero nos quedamos siempre con lo negativo, con lo que llama más la atención, pero esto es política con mayúsculas", ha indicado Velázquez.

VIVIENDAS DE ESTEBAN ILLÁN

A preguntas de los medios sobre la propuesta del PSOE de que el Ayuntamiento, a través de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda, recupere la gestión de las 18 viviendas de la calle Esteban Illán que se pusieron a disposición de la Diputación Provincial en 2012, para destinarlas al alquiler asequible, el alcalde ha lamentado que los socialistas hayan querido "ponerse la medalla".

"El PSOE ha conocido que ya llevamos trabajando en ese proyecto varios meses porque es algo que ya es en tramitación", ha indicado, para agregar que el equipo de Gobierno lo va a hacer pero no porque lo dijera el PSOE. "Lo íbamos a hacer y ellos son conscientes perfectamente de que llevamos meses trabajando en esa cesión para seguir dando vida al Casco Histórico".

De otro lado, se ha referido también a preguntas de los medios al edificio de Radio Nacional de España en el Casco Histórico, que está dentro también de 'Toledo Emerge' para indicar que es el único de los cinco edificios que es propiedad del Ayuntamiento de Toledo.

El alcalde ha indicado que el Consistorio está trabajando ya en el proyecto y ha adelantado que son siete las viviendas que finalmente se van a llevar a cabo en este edificio de las ocho o nueve que se habían proyectado en un principio.