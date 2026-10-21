Sescam inicia un proceso participativo para integrar el Virgen del Valle y el Provincial en el Hospital de Toledo

Reunión de uno de los siete grupos de trabajo del proceso participativo. - JCCM

TOLEDO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), continúa avanzando en la elaboración del Plan Funcional y de Espacios para la integración de los hospitales Virgen del Valle y Provincial y la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria (UCMA) en el Hospital Universitario de Toledo, mediante un proceso participativo en el que están implicados más de un centenar de profesionales.

Tras la desestimación por parte del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales del recurso presentado contra la adjudicación del procedimiento, se ha puesto en marcha un proceso participativo destinado a recoger opiniones, identificar fortalezas, detectar áreas de mejora y conocer las cuestiones consideradas prioritarias para afrontar el proceso de integración, según ha informado la Junta por nota de prensa.

En este marco, se ha desarrollado una primera fase de entrevistas y análisis de la información, con el objetivo de contrastar y completar los datos disponibles, así como identificar y validar las principales necesidades, inquietudes y prioridades planteadas.

Las conclusiones de esta fase han servido como punto de partida para las sesiones de los grupos de trabajo.

Así, se han constituido siete grupos de trabajo multidisciplinares encargados de analizar y dimensionar las necesidades de los distintos ámbitos implicados en este proceso de integración, teniendo en cuenta tanto la actividad asistencial como los requerimientos funcionales, estructurales, organizativos y de espacios.

La participación de los profesionales permite identificar las necesidades específicas de cada área, analizar los circuitos asistenciales y de trabajo y determinar los recursos y espacios necesarios para el desarrollo de la actividad sanitaria, tanto en el momento actual como de cara a las necesidades futuras.

Asimismo, el trabajo conjunto de estos equipos facilita la incorporación al futuro modelo organizativo de aspectos relacionados con la tecnología, la docencia, la logística, la humanización de la asistencia y la experiencia de los pacientes y sus acompañantes.

El objetivo final es que este proceso de integración permita configurar un Hospital Universitario de Toledo más cohesionado, funcional y preparado para responder a las necesidades asistenciales de las próximas décadas, aprovechando las posibilidades de crecimiento del centro y situando la experiencia de profesionales y pacientes en el centro de su planificación.

PLAN FUNCIONAL Y DE ESPACIOS

El Hospital Universitario de Toledo dispone actualmente de áreas sin uso, que permanecen en estado bruto, como espacios de reserva, y que permitirán abordar la integración funcional y espacial de la actividad que se desarrolla en los hospitales Virgen del Valle y Provincial, así como de la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria, ubicada en el Hospital Nacional de Parapléjicos.

El anuncio para la contratación de la redacción del Plan Funcional, el Plan de Espacios, el Proyecto Básico, el Proyecto de Ejecución y el Estudio de Seguridad y Salud correspondientes a las obras necesarias para la integración de la actividad de los hospitales Virgen del Valle y Provincial de Toledo y de la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria en el Hospital Universitario de Toledo se publicó en junio del pasado año en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Esta actuación contempla la redacción conjunta o paralela de un Plan Funcional, un Plan de Espacios y un Proyecto Básico de reforma para el conjunto del Hospital Universitario de Toledo, con el objetivo de definir las necesidades de actividad y organización del centro para los próximos 25 años.

Se prevé que la redacción del Plan Funcional y de Espacios esté finalizada el próximo mes de febrero.