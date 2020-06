Sescam trabaja en un nuevo concepto de triaje en la asistencia ordinaria en su plan hacia la nueva normalidad

Cs critica las "trincheras" de PP y PSOE, los 'populares' arremeten contra la gestión de Page, y PSOE defiende el esfuerzo de estos meses

TOLEDO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha venido trabajando en estos últimos meses en su plan hacia la nueva normalidad asistencial, en el que se aglutinan una serie de innovaciones organizativas que son el resultado del trabajo que se está llevando a cabo con numerosos agentes, según ha informado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, durante el pleno que se celebra este jueves en las Cortes.

Sin entrar a profundizar en cada una de las propuestas incluidas en este plan, el consejero ha avanzado el establecimiento de un nuevo concepto de triaje aplicado a la asistencia ordinaria, no a la urgencia, como hasta ahora se venía haciendo.

También ha hablado de la creación de un catálogo completo de pruebas diagnósticas a disposición de Atención Primaria, de la extensión del modelo de unidades integrales de atención al paciente crónico o de una nueva sistemática de citación entre Atención Primaria y atención hospitalaria.

Asimismo, ha destacado que ese plan recoge una apuesta decidida por la teledermatología y otras propuestas de telemedicina relacionadas con otras especialidades, así como la creación de una red regional de servicio de diagnóstico por imagen, o la puesta en marcha del plan estratégico de geriatría que ya estaba formulado.

Ha sido durante el debate general relativo a la situación actual e impacto sobre el sistema público de salud ante la pandemia de la COVID-19, presentado por el PP, donde el consejero ha dado estos datos, y donde ha defendido que se han realizado más de 3.000 intervenciones urgentes desde el 15 de marzo al 31 de mayo.

Ha especificado que Castilla-La Mancha está reanudando "poco a poco" la actividad asistencial y lo hace asegurando las medidas de control para garantizar que los centros sanitarios no se conviertan en focos de contagio.

También se ha reiniciado el envío de cartas de invitación a la población para participar en los distintos programas de prevención de cáncer de mama, colón y de cervix, algo que se vio interrumpido por el COVID-19.

De otro lado, ha defendido que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que más profesionales sanitarios ha contratado durante la pandemia, al tiempo que ha avanzado que de todos los residentes que han terminado en la región, el 70 por ciento ha decidido quedarse en la comunidad.

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

Sobre la oferta de empleo público en sanidad y el examen, algo a lo ha hecho mención el PP durante el debate, el consejero ha asegurado que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a cuidar "bien" a las personas que se van a presentar a esta prueba.

Ha explicado que el hecho de haber sacado ya la convocatoria de examen de la Oferta Pública de Empleo (OPE) no significa hacer el examen mañana, significa proponer un calendario de un temario que se publicó el 12 de julio de 2019, hace casi año. "El examen será cuando mejor convenga a todos los que se presentan", ha aclarado el consejero.

Previamente a la intervención del titular de Sanidad, la diputada de Cs Úrsula López ha denunciado que la sanidad se está utilizando como "arma arrojadiza" entre PSOE y PP y los profesionales sanitarios --ella lo es-- "se sienten utilizados por sus trincheras".

Ha lamentado que mientras la sanidad en Castilla-La Mancha estaba "desbordada" y los profesionales sanitarios se enfrentaban a un virus desconocido "sin apenas protección y con las UCIs sobrepasadas", el PP y el PSOE seguían en sus "trincheras". "Es momento de unirnos y remar juntos por el bien común", ha advertido López, quien ha vuelto a instar al PP a que se una al pacto por recuperación de la región.

Así, ha reivindicado la necesidad de llevar a cabo las reformas necesarias para unificar criterios y sistemas de registro de información clínica digital en toda España para favorecer una adecuada coordinación de los sistemas de información en tiempo real a través de una tarjeta sanitaria única.

Y ha instado al Gobierno de Castilla-La Mancha a poner en marcha la interoperabilidad de la tarjeta sanitaria con el registro único de prestaciones sociales recogido en el acuerdo político para la recuperación de Castilla-La Mancha post COVID-19.

PP INSISTE EN LOS TEST MASIVOS

De su lado, el diputado del PP Juan Antonio Moreno ha respondido a Cs que el pacto por la recuperación promovido por el Gobierno regional --que los 'populares' no han suscrito-- no tiene dotación presupuestaria ni un calendario, al tiempo que ha lamentado que el Ejecutivo de Emiliano García-Page no haya querido saber nada de las propuestas que ha lanzado el partido que dirige Paco Núñez.

Además, ha dicho que el Gobierno de García-Page ha fallado en el fondo y en las formas y "no ha tenido la humildad de reconocerlo". Por otra parte, se ha referido a la OPE en sanidad para criticar que a la Junta "se le haya ocurrido" sacar unas oposiciones en medio de la pandemia cuando los sanitarios están agotados física y mentalmente.

Dicho todo esto, ha pedido realizar test masivos a la población para la búsqueda de portadores asintomáticos y el establecimiento de medidas de aislamiento, o contratar el personal necesario, ante una posible nueva oleada del virus, y la creación de bolsas de trabajo con especialización para los profesionales de la sanidad que permitan la realización de las sustituciones precisas.

También ha solicitado contratar a los residentes de último año, como adjuntos, hasta final de año y solucionar con ello las listas de espera sanitarias que se están generando, así como establecer remuneraciones complementarias y bonificaciones para los profesionales sanitarios o recuperar la carrera profesional sanitaria en Castilla-La Mancha.

Por último, el parlamentario socialista José Antonio Contreras ha reconocido el esfuerzo del Gobierno regional en materia de personal sanitario, ampliando el número de plazas de formación acreditadas y asignadas, así como el mantenimiento de la Oferta Pública de Empleo de las instituciones sanitarias previsto y recientemente aprobada, para dotar de estabilidad a las plantillas en todas las categorías y perfiles profesionales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

También, y tal y como recoge la resolución del PSOE, ha apoyado el mantenimiento de la política de mejora de la infraestructura sanitaria según la planificación prevista por parte del Gobierno regional para fortalecer estructuralmente el sistema sanitario público en Castilla-La Mancha.