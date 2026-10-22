El sindicato STR anuncia una huelga en Repsol los días 3 y 4 de noviembre

Archivo - Complejo industrial de Puertollano. - PUERTOLLANO - Archivo

CIUDAD REAL 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Trabajadores (STR) ha anunciado la convocatoria de una huelga para los días 3 y 4 de noviembre en las refinerías de A Coruña, Cartagena, Puertollano y Tarragona.

La convocatoria llega tras el fracaso de la mediación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) de cara a la negociación de los convenios colectivos en Repsol Fuels, Repsol Materials, Repsol Trading y RLESA.

En Fuels, los paros están previstos en las refinerías de A Coruña, Cartagena, Puertollano y Tarragona.

En Materials, abarcarán las plantas químicas de Puertollano y Tarragona, además del personal de sus oficinas y servicios incluido en el ámbito de la huelga.

La huelga anunciada también comprende al personal de Trading en las oficinas de Madrid, cuya actividad incluye el abastecimiento de crudo y materias primas y la comercialización internacional de productos.

Se extiende asimismo a RLESA, dedicada a lubricantes, asfaltos y especialidades, que cuenta, entre sus instalaciones, con la planta de lubricantes de Puertollano y la planta de especialidades de Palencia.

El STR, sindicato mayoritario en el negocio industrial de Repsol, considera que las ofertas empresariales siguen muy por debajo de la capacidad económica de la compañía.

Reclama mejoras económicas, avances en pluses, plantillas suficientes y medidas reales de conciliación.

"Cuando la empresa ha exigido esfuerzo, responsabilidad y compromiso, la plantilla ha respondido. Ahora le corresponde a la Dirección trasladar los grandes resultados a los convenios. Sus propuestas siguen sin estar a la altura y nos llevan a anunciar estos paros", ha señalado Jordi Margalef, secretario de Comunicación del Sindicato de Trabajadores.

Desde el sindicato han subrayado que Repsol obtuvo 2.711 millones de euros de resultado neto ajustado en el primer semestre de 2026, por encima de los 2.568 millones de todo 2025.

En la misma línea, han apuntado a las previsiones que sitúan en otros 2.625 millones para el tercer trimestre, lo que elevaría el acumulado hasta septiembre a 5.336 millones, más del doble que en todo el ejercicio anterior, si se confirma la estimación en los resultados oficiales del 29 de octubre.

"La Dirección debe explicar por qué esa capacidad económica no se refleja en propuestas más ambiciosas para quienes la hacen posible. A grandes resultados deben corresponder grandes convenios", ha afirmado Margalef.

La organización ha advertido de que los paros del 3 y 4 de noviembre serán las primeras jornadas de un proceso de movilización que continuará si no se producen avances suficientes.

"Seguimos abiertos a una negociación seria, con propuestas concretas y acordes con los resultados de Repsol. Nuestro objetivo es conseguir que las trabajadoras y trabajadores reciban una parte justa de la riqueza que generan. Si la Dirección mantiene sus ofertas actuales, mantendremos también la movilización", ha añadido Margalef.