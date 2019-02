Smile comienza la gira de presentación de su nuevo EP este viernes en Toledo

Publicado 12/02/2019 10:44:08 CET

TOLEDO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La banda Smile comienza la gira de su nuevo EP, 'I'm Gonna Keep On Staning On', este viernes, 15 de febrero, en la Sala Pícaro de Toledo; en una gira que les llevará este sábado 16 a Sevilla, el 1 de marzo a Zaragoza, el 9 de marzo a Alicante, el 23 de marzo a Gijón, el 27 de abril a Bilbao, el 11 de mayo a Cascante y el 17 de mayo a Donostia.

El líder de la banda, John Franks, apunta que las cuatro canciones que componen el EP surgen tras un momento de crisis, "de querer dejarlo todo y abandonar, del que uno se recupera y se siente más fuerte por haber ganado una dura batalla", informa Emerge Producciones en un comunicado.

La canción que da título al EP, 'I'm Gonna Keep On Staning On', fue la primera que escribió y, según señala, surgió como lo hacen las canciones, "de algún lugar de mi subconsciente y me animaba a seguir, a levantarme a pesar de sentirme noqueado".

"Este tema me dio el impulso para escribir el resto, bastante diferentes entre sí, y cuya temática ha determinado mucho los arreglos y la producción", apunta el cantante, para agregar que 'All Night' es una canción al más puro estilo "Disco" y no tiene más pretensión que la de hacer bailar, "de hecho es una especie de crítica a toda esa gente que solo entiende la música como un divertimento".

Asimismo, agrega que en '(What Could You Expect) From A Guy' la banda vuelve a jugar con la idea de crear una canción de producción y melodía muy alegre que contrasta con una letra que habla de un desamor, "como hicimos en su momento con 'City Girl' o 'Do As I Want'.

"El reto más grande que se nos planteó fue el intentar recrear una tema que evocara una isla paradisíaca en donde ese mismo contraste existiera en los arreglos entre los instrumentos y sonidos más orgánicos y los digitales de sintes y bases de ritmos", afirma Franks.

La canción con la que acaba el EP es 'Pum Pum Pum', la primera canción en castellano de Smile después de cuatro discos y varios EP's publicados. "No teníamos pensado cambiar de idioma, pero el propio tema, su carácter latino y las ganas de aventurarnos nos ayudaron a dar el paso. La colaboración con Depedro nos motivó todavía más, y estamos muy satisfechos con el resultado".

"Para mí ha sido todo un reto porque jamás me había planteado cantar en español. Soy inglés y todos mis referentes son anglosajones, pero esa mezcla entre miedo y emoción que uno siente cuando se adentra en tierras inexploradas es muy adictiva, y aunque pueda resultar perturbador, también tiene una carga de creatividad y emoción muy potente", concluye el líder de Smile.