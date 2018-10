Felpeto: Solo 13 familias en Guadalajara están pendientes de asignación de colegio

Actualizado 29/06/2017 12:54:19 CET

TOLEDO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha asegurado que en estos momentos "tan solo 13 familias" en Guadalajara "y no 40" están pendientes de la asignación de colegio para el próximo curso escolar, al tiempo que ha defendido que en el resto de provincias el dato es "residual".

El titular regional de Educación ha realizado estas manifestaciones en el debate parlamentario sobre la zona única de escolarización, que se ha sustanciado este jueves en las Cortes regionales a propuesta del PP, después de que este miércoles "decenas de familias de Guadalajara" denunciaran ante el Parlamento autonómico y la Consejería que sus hijos aún no tienen centro asignado.

Luego de comprometerse a mejorar las condiciones de zonificacion, ha indicado a dichas familias que "no han obtenido ni van a obtener plaza en el centro que han demandado" porque la oferta no es ilimitada y porque no se puede incrementar las ratios en centros que ya tienen la oferta cubierta para satisfacer esa demanda.

Dicho esto, ha pedido al Partido Popular que deje de decir "con tanto descaro" que el 40 por ciento de los alumnos de la región, con el nuevo decreto de admisión, no tienen centro, porque es "mentira", pues más del 95 por ciento de las más de 92.100 solicitudes --2.000 más que el curso anterior-- han conseguido el centro que han demandado en primera opción.

"Esta cifra jamás se había conseguido. Es absolutamente imposible conseguir el 100 por cien", ha defendido el consejero, que ha ofrecido "diálogo e información para todos", pero ha advertido de que el Gobierno regional no va a cometer "irregularidades para satisfacer todas las demandas".

EL "GATOPARDISMO" DE LA JUNTA

De su lado, el diputado de Podemos, José García Molina, encargado de abrir el debate, ha reclamado al Gobierno regional un "giro político decidido en las políticas de educación", pues le ha afeado estar haciendo un "ejercicio de gatopardismo". "Si queremos que todo siga como está necesitamos que algo cambie", ha dicho, haciendo uso, una vez más en su intervención, de referencias cinematográficas.

El parlamentario de la formación morada ha defendido que en materia educativa "nada ha cambiado", con respecto a la legislatura de los 'populares', pues a pesar de haber modificado el decreto de admisión de alumnos del Ejecutivo de María Dolores de Cospeal, "sigue primando el derecho de elección de centro de las familias, desoyendo las recomendaciones de la Organización para la Cooperacion y el Desarrollo Económico".

Y es que García Molina ha aludido a un informe de la OCDE de 2012, que concluía que ese decreto de admisión de alumnos tenía unas "terribles consecuencias como la segregación, desigualdad y peores resultados escolares y perjudica seriamente al sistema educativo en su conjunto".

"En la práctica nada ha cambiado porque el descenso demográfico hace que el número de plazas ofertadas supere a la demanda y el actual Gobierno ha tenido especial cariño en el tratamiento a los centros privados concertados. El principio de elección de familias sigue primando, siguen haciendo caso omiso a la OCDE", ha criticado.

"Con este maquillaje el PSOE no hace más que honrar y dar continuidad a las políticas de Cospedal", ha lamentado García Molina, que ha preguntado al titular regional de Educación "en manos de quién está la mayoría de los conciertos educativos de la región". "Esto puede dar pistas para entender por qué la Junta cambia todo para que nada cambie", ha concluido.

PP: "DIRIGEN A QUÉ COLEGIO LLEVAR A NUESTROS HIJOS"

Sin embargo, la diputada del Grupo Parlamentario Popular Claudia Alonso ha rebatido que la libertad de elección de centro "se rompe en el momento en el que no permiten elegir el centro en el que los padres quieran para sus hijos". "Lo que quieren hacer es dirigir desde la Administración a qué colegio llevar a nuestros hijos", les ha reprochado.

"La libertad y la igualdad en la que se educa a los hijos vienen en el derecho de los padres a educar con libertad a los hijos conforme a sus criterios morales y religiosos", ha puesto en valor. La zona única de escolarización, por tanto, "es el mejor método que hay para garantizar la libertad del sistema", ha agregado.

A su juicio, los socialistas han impuesto un modelo "sin importar las consecuencias". El Gobierno regional es, ha dicho, "un pésimo gestor y ha llevado a graves errores para la elección de centro". "La zonificación la publicaron un día antes de que se pudieran elegir centro", por lo que "eso de que se consensuó con sindicatos y con padres no es cierto".

Por último, Alonso ha señalado que a día de hoy "hay quien irá a colegios que no son de su elección y otros que ni siquiera saben dónde van a ir sus hijos todavía". Como apunte ha expresado que "el color de la educación es el negro, como el futuro de la región", ha concluido.

PLAZAS SUFICIENTES

Por último, el diputado del Grupo Socialista Fausto Marín ha asegurado que en todas las zonas establecidas "hay suficientes plazas y se ha tratado de que hubiesen las mismas posibilidades de titularidad y que hubiese colegios públicos y privados-concertados".

También el Gobierno regional ha tenido en cuenta, ha añadido el socialista, "la jornada laboral de los padres y el cuidado de los hijos, la existencia de hermanos en el centro, la renta o si algún tutor trabaja en el centro". Con esta baremación es "imposible" que ocurra "lo que venía ocurriendo cuando el PP estaba en el gobierno".

"Cada uno de estos criterios han sido sugeridos y aceptados por la casi unanimidad del Consejo Escolar Regional", ha argumentado Marín, que se ha mostrado de acuerdo con el diputado por Podemos José García Molina en que la zonificación que pretende el Grupo Parlamentario Popular "crea segregación".

Este segundo punto del orden del día - el primero ha sido la aprobación por asentimiento de que Iñaki Errazkin, a propuesta de Podemos, forme parte del Consejo de Administración de Radio Televisión de Castilla-La Mancha en sustitución de Vanesa Saiz-- ha finalizado con el rechazo de la resolución presentada por el Grupo Popular que reclamaba al Gobierno regional un nuevo decreto de admisión para el próximo curso, garantizar la elección de centros concertados y no despedir a los docentes interinos, entre otras cuestiones.