El Sueldazo del cupón de la ONCE deja 240.000 euros en La Villa de Don Fadrique

Actualizado 23/07/2018 12:32:37 CET

TOLEDO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cupón de la ONCE del sorteo de este domingo 22 de julio ha dejado un premio de 24.000 euros al año durante 10 años, en total 240.000 euros en la localidad de La Villa de Don Fadrique (Toledo).

El agente vendedor de la ONCE, Tomás Lázaro Bretón, adscrito a la agencia administrativa de Alcázar de San Juan, desarrolla su venta en la localidad toledana, es quien ha vendido el cupón del sorteo, ha informado la ONCE en nota de prensa.

La ilusión y la suerte de la ONCE siguen aliadas con Castilla-La Mancha, ya que por tercer fin de semana consecutivo, el Sueldazo del cupón de la ONCE del domingo vista la región tras los premios en Caudete (Albacete) y Las Mesas (Cuenca).

Con los recursos que obtiene con la venta de sus productos de juego, la ONCE atiende las necesidades de un total de 2.915 afiliados en toda la región y da trabajo a más de 800 personas, la mayoría de ellas con alguna discapacidad.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 21.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE (www.juegosonce.es).