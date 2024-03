Talavera anula su cartel para las Ferias de San Isidro al no considerarlo una obra original

Archivo - Cartel de la Feria de San Isidro de Talavera que ha sido anulado por el Ayuntamiento por no considerarlo una idea original.

TOLEDO, 29 Mar. (EUROPA PRESS) - La concejala de Festejos de Talavera, María Pilar Guerrero, ha explicado que desde el Ayuntamiento, concretamente desde su Concejalía, se ha tomado la decisión de revocar el premio del cartel de Ferias de San Isidro, cuya ganadora era Bárbara Pleite, "por no ser una obra original".

Guerrero ha explicado que en las bases del concurso se especifica que "solo se admitirá una obra original e inédita por autor", pero tras hacer las comprobaciones oportunas y consultar a expertos en diseño como al director de la Escuela de Arte han decidido "anular este premio porque no se ajusta a las bases del concurso y no es una obra original al cien por cien", según ha informado el Consistorio talaverano en nota de prensa.

La concejala ha precisado que cuando hizo entrega del premio a la ganadora se le preguntó por cómo le había surgido la idea, a lo que respondió que cuando vio la convocatoria se lanzó a diseñarle durante una noche en la que que empezaron a lloverle ideas sobre la temática del cartel.

"Desde Festejos confiamos en las explicaciones de la candidata y no teníamos por qué no creerla", ha dicho la edil, que ha añadido que, sin embargo, la obra no es original al haber usado imágenes existentes que han sido modificadas resultando una nueva composición. "Y nos parece que lo más acertado es anular este premio".

Tras esta anulación, el jurado se volverá a reunir y decidirá sobre el resto de obras presentadas al concurso para fallar de nuevo el premio, aunque también se reserva el derecho de dejarlo desierto, tal como indican las propias bases del concurso.