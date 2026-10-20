Talavera propone una ruta nocturna por las leyendas y los misterios de la ciudad con motivo de Halloween

Cartel de la actividad por Halloween en Talavera de la Reina. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La edil de Turismo del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Gelen Delgado, ha avanzado una nueva propuesta con motivo de la festividad de Halloween y la víspera de Todos los Santos: la ruta guiada nocturna gratuita 'La historia de brujas jamás contada', una experiencia que invita a descubrir el patrimonio histórico de la ciudad desde una perspectiva vinculada a las leyendas, las supersticiones y los relatos de misterio.

La actividad, que estará conducida por los guías oficiales de Visitas Talavera, se desarrollará los próximos viernes 30 y sábado 31 de octubre, a partir de las 20.00 horas, con punto de encuentro en la Plaza de Santiago, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

A través de este recorrido por algunos de los rincones más evocadores del Casco Histórico, los participantes podrán adentrarse en las historias de brujería, los procesos, las creencias populares y las leyendas que forman parte de la tradición oral de Talavera y su comarca.

Una propuesta que combina historia, patrimonio y misterio para ofrecer una forma diferente de disfrutar de la ciudad durante una de las fechas más singulares del calendario festivo.

Delgado ha destacado que "es importante seguir ampliando y diversificando la oferta turística de Talavera mediante iniciativas que permitan acercar el patrimonio a públicos diversos y descubrir nuevas formas de interpretar nuestra historia local".

En este sentido, la edil ha señalado que "recuperar y divulgar nuestras tradiciones, los relatos populares y la memoria colectiva contribuye a enriquecer la experiencia de quienes visitan la ciudad y a reforzar el vínculo de los propios talaveranos con su patrimonio".

La ruta se ha diseñado para ofrecer una experiencia inmersiva, aprovechando la atmósfera de la noche y el carácter histórico de los espacios del recorrido, sin renunciar al rigor histórico en la interpretación de los relatos.

De este modo, la Concejalía de Turismo propone una actividad cultural y participativa que permite celebrar Halloween desde el conocimiento de las historias y leyendas que forman parte del imaginario tradicional de Talavera.

Asimismo, el Ayuntamiento ha informado de que la participación en la ruta es gratuita, aunque será imprescindible realizar una reserva previa llamando al teléfono 925 82 63 22, en horario de 10.00 a 14.00 horas, de lunes a domingo.

Dado que las plazas son limitadas, se anima a vecinos y visitantes a reservar con antelación y disfrutar de esta propuesta nocturna para descubrir el lado más enigmático de la historia y las tradiciones de Talavera.