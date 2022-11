Tierraseca dice que se intensificarán labores científicas y judiciales sobre el asesinato de Lorenzo Pompiliu en Toledo

TOLEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, ha asegurado que el Cuerpo Nacional de Policía y la Dirección General de la Policía Nacional no ha dejado "nunca" de investigar para esclarecer el asesinato del joven de 21 años Lorenzo Pompiliu, ocurrido en la madrugada del 1 de noviembre del 2021 en el barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo tras ser atracado, "y en este caso vamos a seguir intensificando las labores científicas y judiciales para la investigación".

A preguntas de los medios este jueves con motivo de su visita al autobús del IMV en Toledo, y a punto de cumplirse un año del suceso, Tierraseca ha incidido en que "en este momento siguen movilizados los mismos efectivos y las mismas unidades especializadas tanto de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Castilla-La Mancha como los refuerzos en materia de investigación" que llegaron desde Madrid.

"Seguimos investigando, sigamos confiando en las labores de investigación de la Policía Nacional, que son muchas", ha manifestado el delegado del Gobierno, que ha reconocido que este es "un caso muy complejo". "Sigamos trabajando firmemente todos confiando en que tengamos una resolución", ha deseado.

Tierraseca no ha querido expresarse sobre la existencia de avances en torno a este caso --sobre el que se ha vuelto a decretar el secreto de sumario--, que en cualquier caso no se comunicarán hasta que no sean concluyentes, pero ha admitido que "se han barajado distintos escenarios a lo largo de este año y distintas líneas de investigación y algunas han dado algún fruto y otras no y han tenido que abandonarse, pero sigue la investigación y el papel de la autoridad judicial es fundamental".

El delegado del Gobierno ha destacado que en España hay "muchos casos que han sido complejos y que una vez transcurrido el tiempo se han solucionado" y que "nunca" se abandona ninguna investigación hasta tener una conclusión.