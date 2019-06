Todo preparado para una nueva edición del ZepoRock en El Toboso, con 17 bandas en cartel, batucadas y visitas a bodegas

Publicado 10/06/2019 8:52:56 CET

TOLEDO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

"Las fachadas encaladas, los tractores arando campos de cepas, los jubilados echando la partida y las mujeres sentadas al fresco", así anuncia la organización del ZepoRock una nueva edición de su ya consolidado festival, que desde este viernes desembarca en la localidad toledana de El Toboso con un cartel de 17 bandas, dos Djs y actividades alternativas como batucadas, clases de baile, talleres infantiles, espectáculo de clowns y hasta visitas musicales a bodegas.

En su sexta edición esta iniciativa, que el año pasado batió récord de asistencia, contará por primera vez con tres escenarios, Dulcinea, Rockcinante y Basik, y un cartel formado por 17 bandas de prestigio nacional y de denominación de origen La Mancha.

Anaut y The Sweet Vandals, Beluga, The Gagarins, Shiva, Tears in Rain, The Niftys, Sugarcrush, Fuel Grass, Trío Bravo, James Vieco Band, La Vil Canalla, Mamita Papaya, Gorka Capel, Sambasores, Alhora y No Procede serán los encargados de dar vida al festival que se ha convertido en referente de la música emergente manchega.