Todos los canales de TDT en calidad estándar se apagan hoy y pasan a emitir únicamente en HD

Todos los canales de Televisión Digital Terrestre (TDT), sea cual sea su ámbito de cobertura, apagarán este miércoles 14 de febrero su señal en calidad o definición estándar (SD) y comenzarán a emitir únicamente en alta definición (HD).

Algunos operadores, como Radio Televisión Española (RTVE), ya han procedido a apagar sus canales en definición estándar. Desde la noche del 5 al 6 de febrero pasados, La 1, La 2, Canal 24 Horas, Teledeporte y Clan emiten sólo en alta definición.

Fuentes de Mediaset España han precisado a Europa Press que Telecinco y Cuatro emiten en SD y HD en la actualidad y que, a partir de este 14 de febrero, sólo lo harán en HD. Por su parte, los canales FDF, Divinity, Energy y Boing emiten en SD y a partir de este miércoles lo harán en HD. Be Mad ya emite en HD. En el caso de TRECE, fuentes de la cadena han apuntado que ya emite la señal HD pero llega a los televisores en SD, hasta el 14 de febrero cuando se realizará el cambio.

Respecto a los canales de televisión del grupo Atresmedia, Nova, Neox y Mega emiten en calidad SD, mientras que Antena 3 y laSexta lo hacen en 'simulcast', es decir, en SD y HD. Todas ellas pasarán definitivamente a alta definición este miércoles 14 de febrero.

Como RTVE, las cadenas de televisión autonómicas públicas de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA) ya han comenzado la transición, cumpliendo así con el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre.

Cat3 y Televisión Canaria fueron las primeras, empezando el pasado 16 de enero, mientras el resto de cadenas asociadas a FORTA lo hicieron en los primeros días de febrero. En concreto, Telemadrid y la vasca EiTB emiten solo en HD desde el jueves 8 de febrero, y Canal Sur, À Punt, CMM, RTPA y Ib3 desde el lunes 12. El día 14 de febrero será el turno de La 7 Tele.

"Con la culminación del paso a la TDT en alta definición, terminaremos de modernizar la experiencia televisiva gracias a una mayor calidad de imagen y sonido", ha explicado la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, dependiente del Ministerio para la Transición Digital y de la Función Pública.

Por su parte, la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) ha afirmado que "la televisión gratuita y en abierto da un definitivo salto de calidad esta semana, que convertirá en sobresaliente la experiencia de ver la televisión y de la que se beneficiarán el conjunto de los espectadores".

COBERTURA, ANTENA ADAPTADA Y EQUIPO COMPATIBLE

Más calidad de imagen y sonido envolvente son los principales atributos de la calidad HD y que, desde este miércoles, deberán implementar todos los canales de televisión en España. Para poder disfrutar de ello, es imprescindible tener cobertura, la antena adaptada y disponer de un equipo compatible con HD. "Más del 98% de los aparatos ya lo son", ha señalado la Secretaría de Estado.

Los televisores más antiguos, en cambio, podrían carecer de esta posibilidad, por lo que debería considerarse la posibilidad de adquirir un dispositivo nuevo que sea compatible con la tecnología HD o bien un decodificador o sintonizador con capacidad HD. Estos dispositivos se conectan al cable de antena y al televisor y permiten recibir la señal de TDT en formato de alta definición.

HAY QUE RESINTONIZAR LOS CANALES

Si el dispositivo es compatible y permite ver la TDT en alta definición, habrá que reordenar los canales, para lo que la Secretaría de Estado ha elaborado una guía. Asimismo, si se recibe el servicio por TDT vía satélite (TDTSAT), también es necesario comprobar que esté preparado para recibir HD.

En los casos en que los usuarios reciben el servicio TDT a través de satélite, con decodificador que solo permite la recepción en definición estándar (SD), es necesario contactar con una empresa instaladora de telecomunicaciones registrada para que le instale un decodificador en HD y, de esta forma, continuar viendo los canales de televisión, como ha recordado la Federación Nacional de Empresas de Instalaciones Eléctricas, Telecomunicaciones y Climatización de España (FENIE).

IMÁGENES DE BUENA CALIDAD

El concepto de alta definición hace referencia a la resolución de las pantallas (número total de píxeles que pueden ser mostrados). De este modo, las pantallas de HD cuentan, como mínimo, con 1.280 píxeles horizontales por 720 píxeles verticales, y ofrecen imágenes de buena calidad en las pantallas utilizadas habitualmente en el hogar, haciendo que los píxeles sean imperceptibles desde lejos.

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales ha elaborado material informativo sobre el cese de las emisiones y ha contado con la colaboración de la Federación Nacional de Empresas de Instalaciones Eléctricas, Telecomunicaciones y Climatización de España (FENIE).

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), Alejandro Perales, ha explicado que desde el punto de vista de la calidad es un cambio "positivo" y ha avisado de que algunos televisores "muy antiguos" (anteriores a 2008) pueden no ser "compatibles" con la calidad HD.

No obstante, Alejandro Perales cree que esto "no afectará a muchos usuarios" y, en todo caso, será más acentuado en dispositivos de segundas residencias, "no en el televisor principal".

En este contexto, el presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación recomienda resintonizar los canales para asegurarse de que el televisor es compatible con la señal HD. En todo caso, ha recordado que no será obligatorio adquirir un dispositivo nuevo, ya que con un descodificador externo o periférico se puede recibir la señal. Con la antena de los edificios ocurre algo "similar", según Perales, que ha indicado que la "mayoría de los edificios están ya preparados".

Fuentes del Ministerio de Transición Digital, consultadas por Europa Press, han recordado que la ejecución se ha llevado a cabo un año después de lo previsto (1 de enero de 2023), entre otras cuestiones, para trabajar con las televisiones y las comunidades autónomas "en la información al ciudadano".

"Se ha trabajado en todo momento con las televisiones los términos y el spot para que la información y la campaña fueran lo más útiles posibles y se acordó junto a las televisiones que éstas, al ser las más interesadas en el tema, eran las que iban a emitir la campaña a través de sus medios", han precisado dichas fuentes, al tiempo que han destacado que, de hecho, ya están emitiendo un spot, así como un texto que aparece en la parte inferior de la pantalla con la información relativa al tema.

Finalmente, para cualquier duda o si se necesita alguna aclaración adicional a la información que facilita el espacio web Televisión Digital, se puede contactar con la Oficina de Atención al Usuario de la Televisión Digital en el 901 20 10 04.