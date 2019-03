Los toledanos Bikini Wipeouts publican un EP de versiones que se podrá descargar gratuitamente el 20 de marzo

Publicado 10/03/2019 12:35:35 CET

El grupo toledano Bikini Wipeouts estará de estreno en breve, ya que editará un nuevo EP, bajo el nombre 'Sunk Treasures From The Deep', que se podrá descargar de forma gratuita solamente el próximo miércoles 20 de marzo a través del bandcamp de la banda.

Según la información que ha enviado la banda a Europa Press, todos los instrumentos, las voces y los arreglos han corrido por cuenta de Arturo Mazarro ('King Jartur'), el líder de la banda, quien lo ha grabado y producido en su propio estudio, el 'Tiki Mansion Studio'.

Los temas de los que consta este nuevo trabajo del grupo, cuyo nombre es 'Sunk Treasures From The Deep', son de Bobby Freeman, The Hondells, The Shirelles, Fantastic Baggys y Gary Usher, de entre 1958 y 1965. Todos ellos grupos a los que 'King Jartur' idolatra.

Con todo, el 20 de marzo en el bandcamp de la banda --https://bikiniwipeouts.bandcamp.com_ estarán disponibles las 200 descargas gratuitas que deja esta plataforma digital para que todo aquel que quiera escucharlo y descargarlo pueda hacerlo.

A partir del día siguiente, es decir, desde el 21 de marzo, el EP se podrá descargar en bandcamp pero ya bajo un precio "mínimo" porque Roctopus Tea Party Records va a editar también este EP en vinilo de 7" junto con la discográfica madrileña Ghost Highway Recordings.

El grupo toledano publicó el pasado año sus primeros trabajos, ya que su primer EP, 'La gran ola', en vinilo de 7", vio la luz en septiembre del pasado año; mientras que en octubre llegaría otro EP compartido con los daneses Tommy & The Rockets en el que intervienen con dos canciones.

THE BIKINI WIPEOUTS

Según la discográfica, The Bikini Wipeouts son tres ignominiosos seres que han decidido juntarse, tras haber intentado triunfar en diversos trabajos y ciudades diferentes, "en un antro de mala muerte para beber cerveza a escondidas y aporrear viejos instrumentos extremadamente caros que no pueden pagar ni mantener, por el mero hecho de posar con ellos".

Aferrados a músicas y cancioneros populares antiguos y las BSO del cine kinki español, a quienes por respeto no se atreven a versionar, deciden emular a grupos de 'surf' vocal, 'frat' y 'rock and roll' de décadas pasadas y subirse a tablas sin ruedas en océanos de caminos y arados de interior.

"Señores ya talluditos de edad, que se empeñan en mantener su espíritu joven y ganas locas por el bailoteo y despiporre alocado de la juventud", señala Roctopus Tea Party Records.