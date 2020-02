Publicado 23/02/2020 10:00:36 CET

TOLEDO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El salón de actos del Seminario Mayor 'San Ildefonso' de Toledo acogerá los días 9 y 10 de marzo las XIII Jornadas de Pensamiento Católico, que girarán en torno al Misterio de la Trinidad.

Las jornadas están organizadas por el Instituto Superior de Estudios Teológicos 'San Ildefonso' y el Instituto Superior de Ciencias Religiosas 'Santa María de Toledo' y abordarán el Misterio de Dios Uno y Trino, con algunas cuestiones relevantes de este área de la teología.

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, será el encargado de abrir las jornadas, que tienen entrada libre, el 9 de marzo a las 18.00 horas, en lo que será su primer acto oficial en el Instituto Teológico, tras su toma de posesión el 29 de febrero.

Tras la inauguración, según el programa, recogido por Europa Press, se celebrará la primera sesión con dos ponencias sobre 'La trascendencia divina, parteluz de la teología sobre el Misterio de Dios', a cargo de Carlos Loriente, del Instituto Teológico 'San Ildefonso', y 'Dios, el inteligible en acto puro', a cargo de Enrique Martínez, de la Universidad Abat Oliba-CEU (Barcelona).

Las sesiones restantes tendrán lugar el martes 10 de marzo y comenzarán con las conferencias 'Ex quo omnis paternitas in caelis et in terra nominatur (Ef. 3, 15). La Paternidad de Dios en la Sagrada Escritura', por parte de Valentín Aparicio, del Instituto Teológico 'San Ildefonso' y '¿Existe una economía del Espíritu Santo alternativa a la salvación en el Verbo encarnado? Una cuestión todavía actual, a veinte años desde Dominus Iesus', por parte de Mauro Gagliardi, del Ateneo Pontificio 'Regina Apostolorum' de Roma.

El programa de tarde de ese día comenzará con la conferencia 'Omnipotencia divina y acción humana', que impartirá Lucas Pablo Prieto, del Pontificio Colegio Español 'San José' de Roma, y concluirá con la denominada 'Las diversas presencias de Dios' por parte de Eduardo Vadillo, del Instituto Teológico 'San Ildefonso'.