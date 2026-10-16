Toledo estrena LEMS360, la realidad aumentada que hará viajar al turista en el tiempo en una experiencia inmersiva

Acto de presentación de LEMS360 en Toledo. - EUROPA PRESS

TOLEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Toledo ha acogido en la tarde de este viernes el acto de presentación de LEMS360, una nueva herramienta de realidad aumentada diseñada para conectar la experiencia de visitar la capital de las Tres Culturas en un viaje al pasado, ensanchando así la liturgia habitual del turista para convertirla en un paseo inmersivo por los principales hitos que conformaron la ciudad medieval.

De este modo, el visitante podrá conocer hasta seis historias del Toledo pasado a través de la aplicación creada para el efecto, que servirá de guía a través de la ciudad con unas gafas inmersivas como aliadas.

Las primeras rutas que sirven para dar el pistoletazo de salida a este proyecto son 'Las Cuevas de Hércules', 'La ajorca de oro', 'El beso', 'El Cristo de la Vega', 'El Pozo Amargo' y 'La mujer del alarife', una propuesta que aglutina hasta casi una quincena de monumentos.

El Alcázar, La Catedral, la calle Alfileritos, el Museo de los Concilios, San Ildefonso, la Posada de la Hermandad o el Colegio de Doncellas Nobles figuran en la alineación de puntos imperdibles en el mapa toledano que ahora el turista podrá no solo visitar, sino también asomarse a su pasado.

Toledo ha sido la elegida por su riqueza histórica, y es que, según la entidad impulsora del proyecto, representa un museo al aire libre.

VEINTE VÍDEOS PARA CONECTAR PASADO CON FUTURO

Con el lanzamiento de LEMS360, el Casco Histórico de Toledo conecta su pasado legendario con una oferta cultural moderna en forma de plataforma tecnológica que sirve para estrenar un nuevo formato de turismo urbano.

Los visitantes podrán recorrer las calles de la ciudad superponiendo recreaciones virtuales de alta precisión junto a los monumentos físicos.

Tal y como ha quedado de manifiesto en el acto de presentación, para las ciudades históricas, descongestionar sus arterias principales y redistribuir el flujo de visitantes se ha convertido en una prioridad urgente.

Al poner en valor calles y plazas menos transitadas mediante la tecnología, este sistema tiene la intención de generar un turismo más equilibrado y capta la atención de una nueva generación de viajeros digitales.

VIAJAR EN EL TIEMPO A PIE DE CALLE

El recorrido transforma la fisonomía urbana de Toledo en un escenario interactivo. Mediante el uso de gafas de realidad virtual, que se acoplan al dispositivo móvil del propio usuario, el visitante puede observar en 360 grados episodios históricos o la evolución arquitectónica de enclaves como la Catedral Primada, iglesias, palacios y murallas, visualizando su aspecto desde el momento de su cimentación hasta nuestros días.

Este itinerario inmersivo prescinde de los tradicionales grupos guiados masivos. En su lugar, se apoya en un asistente virtual avanzado, impulsado por inteligencia artificial, que narra los acontecimientos históricos y las leyendas locales, además de actuar como un soporte interactivo capaz de atender dudas y peticiones en tiempo real.

El sistema respeta el ritmo individual de cada transeúnte, activando las explicaciones de forma automática exactamente en las coordenadas donde sucedieron los hechos.

El objetivo es que el turista deje de ser un observador pasivo y, más allá de fotografiar un edificio milenario, vea cómo se construyó y viva la historia en el punto exacto donde ocurrió, utilizando una tecnología accesible para cualquiera.

Todo ello en una aplicación web que garantiza que cualquier persona pueda acceder a las recreaciones tridimensionales directamente desde el navegador de su teléfono, eliminando la obligación de descargar 'software' en las tiendas convencionales y reduciendo drásticamente el consumo de datos móviles y batería.

El núcleo de la plataforma reside en su motor de geolocalización satelital, integrado con cartografía interactiva de última generación; y a medida que el turista camina por el sinuoso entramado medieval toledano, este mapa dinámico reconoce su ubicación con precisión y despliega los recursos virtuales pertinentes en pantalla.

"VIGO NO TIENE EL ALCÁZAR"

El concejal de Juventud y Festejos, José Vicente García-Toledano, ha tomado la palabra en el acto para celebrar que la empresa haya elegido Toledo para su puesta de largo, y lo ha hecho para presumir de ciudad.

Lo ha hecho aludiendo a Vigo, por su ambición lumínica de cada Navidad, ante lo que ha dicho: "Vigo tiene muchas luces, pero no tiene el Alcázar", ha bromeado antes de aseverar que la Ciudad de las Tres Culturas fue la segunda que más turismo navideño aglutinó el pasado año.

"Gracias por dar a conocer el patrimonio toledano. Muchas veces el turista no conoce la historia, no sabe los hechos que han acontecido hace siglos en España", ha apuntado el edil toledano, quien ha invitado a todos los vecinos y visitantes a probar esta experiencia.