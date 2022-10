Toledo volverá a degustar el 23 de octubre el 'Aperitindie' con Iván Zian, Paradise Phantoms, Monteperdido y Smile

TOLEDO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Toledo volverá a degustar el próximo 23 de octubre, 'Aperitindie', festival que repite ubicación en el recinto ferial del Polígono, a partir de las 12.00 horas. Con entrada libre, los asistentes abrirán boca con las actuaciones de Iván Zian, Paradise Phantoms, Monteperdido, Smile, Envenenadub DJ y Say Yes DJ.

Esta cita musical regresa a la capital regional tan solo seis meses después de su primera edición, que tuvo lugar allá por el mes de abril, y que, según indican los organizadores a Europa Press, se revalida por la buena acogida que tuvo en cuanto asistencia y los buenos comentarios canalizados a través de las redes sociales.

"En un principio no estaba planteado repetir de ninguna de las maneras, pero la acogida fue tan buena el mismo día y luego en redes sociales hubo tan buenos comentarios, que la gente nos decía que esto podía ocurrir todos los fines de semana o un domingo al mes", subrayan los organizadores.

DESPEDIR EL VERANO

Por ello, se han planteado llevarlo a cabo "de manera opuesta al calendario", de tal modo que si la primera edición del 'Aperitindie' se celebró a las puertas de verano, la segunda despedirá el periodo estival justo el fin de semana antes de que se produzca el cambio horario.

En esta edición, en cuanto a lo musical, los organizadores explican que se han abierto a invitar a alguna banda más de fuera de la ciudad y a aperturarse a estilos, con la introducción de la música urbana de Iván Zian o el 'groove funk' de Paradise Phantoms, que le da al festival "un tinte mas vailable y discotequero".

"Pero luego, bajo el paraguas del concepto 'Aperitindie', están el resto de bandas, como los toledanos Monteperdido, en alza en el panorama indie nacional; y Smile, con su folk-indie optimista, en una clara representación de esta segunda edición y el último atardecer del verano", argumentan.

A ello se unen los DJ Envenenadub y Say Yes que la organización del 'Aperitindie' no quiere tratar como algo "casual" dentro del festival. "Aquí los abrazamos --a los DJ-- y los integramos perfectamente".

OTRAS ACTIVIDADES

Además de música, esta segunda edición del festival contará con varios expoestands que podrá visitar el público, entre los que estarán los de vinilos a cargo de La Negra Store, Monasterio de Cultura y Balambamboo Fest.

A ello se une la presencia de la cerámica y la artesanía, de la mano de la artesanía de 'Alhaja' o la pareja de músicos Fizzysoup, que llegarán con sus diseños, láminas, diseños y pendientes bajo las marcas 'Me sangran los ojos' y 'Fem Fetén'.

"Por su puesto, haciendo honor al nombre del festival, habrá también una variedad de aperitivos, gastronomía y bebidas; y estamos intentando tener una 'caffe-dock' porque en ese impasse en el que queremos que la gente disfrute la experiencia desde el medio día al atardecer, viene fenomenal el café", apuntan desde la organización.

PLANES DE FUTURO

Respecto a los planes de futuro, confiesan que tienen intención de organizar cada seis meses una edición y repetir, por tanto en primavera, con una tercera edición. "A partir de ahí, veremos si se convierte en un festival anual o hay una cuarta edición en otoño".

No obstante, sus deseos también pasan por expandir la marca 'Aperitindie' durante los meses de invierno de alguna forma para llenar el hueco hasta la primavera. "Intentaremos que haya información, eventos y noticias al respecto porque también es una buena forma de generar un buen lazo con la audiencia".