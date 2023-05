Tolón, tras perder la alcaldía, pide que Toledo "no pierda la marcha que la ciudad ha cogido"

TOLEDO, 29 May. (EUROPA PRES) -

La alcaldesa de Toledo y candidata del PSOE a la reelección, Milagros Tolón, tras perder la alcaldía, ha asegurado que se siente "muy orgullosa" de lo que su equipo de Gobierno ha hecho durante estos ocho años, al tiempo que ha afirmado que "Toledo tiene mucho futuro y no se merece otra cosa que seguir avanzando".

"Yo pediría que en los próximos años no se pierda la marcha que la ciudad de Toledo ha cogido. Es imprescindible que el futuro que está en juego no se vea mermado", ha apostillado Tolón.

Desde la sede del PSOE de Castilla-La Mancha y arropada por su equipo, la alcaldesa socialista ha reivindicado que el PSOE en Toledo "ha ganado las elecciones" con casi un 40 por ciento de votos. Por tanto, "hay que estar satisfechos", ha animado a los suyos.

Aunque el PSOE no ha logrado "la mayoría suficiente", Tolón se siente "muy orgullosa" de lo que ha hecho su equipo de Gobierno en los cuatro años "más difíciles de la historia de la ciudad de Toledo", palabras que han arrancado el aplauso de los suyos.

"Hemos pasado por una situación muy difícil de COVID, por una Dana, por una Filomena y este equipo siempre ha tenido a la ciudad de Toledo en la cabeza y en el corazón. Pero hoy los toledanos han decidido que quieren otra cosa", ha declarado Tolón, que ha aprovechado para dar las gracias a todos los vecinos que la han apoyado "siempre en las buenas y en las malas".

Tolón reconoce que aunque el PSOE ha ganado las elecciones por un amplio margen, sabe que "aquí se juega con la política de pactos", por lo tanto asume que no podrá gobernar. Dicho esto, ha dado la enhorabuena a Carlos Velázquez, aunque sin citarlo, que, según ha recordado, tendrá que llegar a un acuerdo con Vox.

Ha sacado pecho de la campaña que ha hecho el PSOE, que ha calificado de "limpia", algo que --ha dicho-- no puede decir de otros grupos políticos. "Me siento muy orgullosa de lo que hemos hecho durante estos ocho años porque realmente se ha cambiado la ciudad y yo pediría que en los próximos años no se pierda la marcha que la ciudad de Toledo ha cogido. Es imprescindible que el futuro que está en juego no se vea mermado".

También ha dejado claro que para ella estos ocho años como alcaldesa, desde el punto de vista político, han sido los "más bonitos" de su vida. A los toledanos, les ha dicho que seguirá defendiendo a la ciudad de Toledo esté donde esté. "Si tengo que estar en la oposición estaré en la oposición defendiendo a la ciudad".

Sobre sin intentará ser alcaldesa, ha dejado la puerta abierta por si algún partido quiere pactar y recuerda que el PSOE es el que tiene más votos y más concejales.