Tolón ve "estupendo" que Junta vaya a perimetrar con georadar Vega Baja pero cree se podía haber hecho "un poco antes"

TOLEDO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha dicho que le parece "estupendo" que la Junta de Comunidades vaya a perimetrar con georadar el yacimiento de Vega Baja, tal y como adelantó la semana pasada la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodrígez, aunque cree que se podía haber hecho "un poco antes".

A preguntas de los medios, Tolón ha indicado que todos los criterios de seguridad para que la ciudad esté protegida, "bienvenidos sean". "Pero si hubiera sido un poco antes hubiera sido mejor porque tenemos ahora mismo paralizada la segunda fase del parquin de Santa Teresa con una obra adjudicada", ha señalado.

Algo que, según ha añadido, no traerá problemas para hacer esa obra y aunque ha calificado la decisión del Ejecutivo autonómico de "oportuna y necesaria" en una zona tan sensible, ha reiterado que le hubiera gustado que hubiera sido antes para que no se pare una zona "tan importante" para la ciudad como es el barrio de Santa Teresa.

En este punto, ha señalado que dicho aparcamiento es una de las principales demandas del sector hostelero y comercial de barrio. "Hicimos la primera fase, no pudimos hacer la fase entera por cuestiones económicas y ahora queríamos adecentarlo", ha dicho, para añadir que "bienvenido sea el estudio".

CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL

A preguntas de los medios sobre el hecho de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, señalase el pasado lunes que "no hay ningún problema" en relación a los terrenos para la nueva Comandancia de la Guardia Civil de la ciudad, Tolón ha dicho que es "una muy buena noticia".

"El dinero se aprobó hace más de un año y creo que es un recurso económico que tiene que aprovechar la ciudad, no solo por cuestiones de comodidad, modernización o de seguridad para los guardias civiles", ha manifestado.

Así, ha recordado que no solo el Ministerio del Interior tiene pensado invertir en la ciudad, sino que el Gobierno de España va a destinar 1,5 millones de euros dentro de su Plan de Murallas para adecentar "todas" las murallas de la ciudad.

"Hay buen entendimiento con el Gobierno de España en cuestiones patrimoniales y de infraestructuras", ha concluido la alcaldesa de Toledo.