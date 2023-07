La toma de posesión de Eva Henche como concejal en Guadalajara se sustanciará en el pleno del próximo viernes

GUADALAJARA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos (PP), ha confirmado que la toma de posesión de Eva Henche en sustitución de la concejal de Vox Sagrario Muñoz, tras presentar esta su renuncia, está prevista en la celebración del pleno ordinario del próximo viernes 28 de julio.

Guarinos no ha querido pronunciarse sobre el amago de la edil de presentarse como no adscrita si no se atendían sus demandas, si bien de momento se desconoce cuál será finalmente la decisión de Henche en ese pleno del día 28.

"A partir de ahí tendrán que preguntarle a ella", ha dicho la alcaldesa, quien ha precisado, a preguntas de los periodistas, que, evidentemente, mantiene conversaciones con Vox, entre otras cosas porque la formación forma parte del equipo de Gobierno, pero sobre "lo que vaya a hacer, se lo tendrán que preguntar a ella", ha concluido.

En todo caso, si finalmente Eva Henche decidiera ser concejal no adscrita, eso conllevaría que PP y Vox pasarían de tener mayoría absoluta (13 concejales) a tener 12 concejales, el mismo número que sumarían PSOE (12 ediles) y Aike, que tiene uno, convirtiéndose el voto de la edil --presentada en la lista de Vox a las elecciones municipales del 28 de mayo en el puesto número 5--, determinante en muchas decisiones.