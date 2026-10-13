Tomelloso acogerá las IV Jornadas Regionales SIAP del Sescam centradas en la humanización de la atención sanitaria

Tomelloso acogerá las IV Jornadas Regionales SIAP del Sescam. - JCCM

CIUDAD REAL 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital General de Tomelloso acogerá los días 15 y 16 de octubre las IV Jornadas Regionales SIAP del Sescam bajo el lema 'De la voz a la acción'. El encuentro abordará los principales retos relacionados con la humanización, la calidad asistencial, la participación ciudadana, la coordinación sociosanitaria y la innovación aplicada a la atención sanitaria.

Las jornadas están organizadas en el ámbito del Sescam y de la Dirección General de Cuidados y Calidad, con la colaboración de la Gerencia de Atención Integrada de Tomelloso, y cuentan con el aval de la Sociedad Española de Atención al Usuario de la Sanidad (Seaus), tal y como ha informado la Junta por nota de prensa.

La primera jornada comenzará con la conferencia inaugural 'La voz del paciente en el corazón de la atención sanitaria', impartida por Gema Canales Galán, de la Fundación Gema Canales, que tratará sobre su experiencia de vida, con la jefa de Servicio SIAP de la Dirección General de Cuidados y Calidad, Aurora Sánchez González, como moderadora.

A continuación, la Mesa 1 se centrará en la participación ciudadana y el enfoque sociosanitario. Pacientes de la Gerencia de Atención Integrada de Tomelloso compartirán su experiencia junto con representantes vinculados al tejido asociativo y comunitario. La mesa estará moderada por la Coordinadora Regional de Participación Social en Salud del Sescam, Encarnación Añó Consuegra.

La Mesa 2 abordará la humanización de la asistencia sanitaria, la calidad asistencial y el desarrollo profesional. Entre sus contenidos se encuentran la responsabilidad compartida en la atención, el análisis de casos de éxito, el proyecto SINAP, la clasificación de los motivos de reclamación y el reconocimiento del valor de los profesionales.

Durante la tarde se celebrarán dos talleres simultáneos. El primero estará dedicado a la creatividad, la comunicación y el liderazgo, y será impartido por Pilar Fluriache García-Caro. El segundo abordará la innovación y el cuidado profesional y estará dirigido por Shaila Ruiz de Lara.

La segunda jornada comenzará con la presentación de comunicaciones y pósteres en tres espacios simultáneos. Esta sesión permitirá difundir proyectos, experiencias y buenas prácticas desarrolladas en diferentes centros y servicios. Posteriormente se celebrará la Mesa 3, dedicada a la innovación y las buenas prácticas en la atención a personas. Rodrigo Gutiérrez Fernández, presidente de SEAUS, analizará las posibilidades y retos de la inteligencia artificial en los servicios de atención al usuario.

La mesa incluirá también la presentación del proyecto de implantación de protocolos en materia de violencia de género en el Sescam, a cargo de Patricia Cordero Alameda, Técnica SIAP de la Dirección General de Cuidados y Calidad. Ascensión Ruiz Serrano y Modes López Felipe, trabajadoras sociales de Atención Primaria y Atención Especializada de la Gerencia de Atención Integrada de Tomelloso, presentarán una experiencia de trabajo social en red. La sesión incorporará asimismo el visionado de testimonios de pacientes.

Las jornadas finalizarán con la entrega de premios, la presentación de conclusiones y la Clausura Institucional.