Toni Gerez, de Castell de Peralada (Peralada), estrena el Premio al Servicio de Sala de la Guía Michelin

La Gala Michelin 2023 que se celebra en Toledo ha servido para estrenar el primer premio al mejor Servicio de Sala de un restaurante español, que ha recaído en la figura de Toni Gerez, de Castell de Peralada (Peralada).

"La sala es importante para la experiencia gastronómica", ha dicho Gerez al recoger el premio, quien ha indicado que su oficio "es maravilloso, fantástico". Los jefes de sala son "creadores de experiencias, de cariño", que "crean sueños en los restaurantes".

Un galardón que ha querido compartir con todos los compañeros de su grupo hostelero y con su familia.

JOAN ROCA, CHEF MENTOR

Además, en la gala se han repartido otros dos premios especiales. De este modo, el Chef Mentor Michelin 2023 ha sido para Joan Roca (El Celler de Can Roca, Girona). Junto a sus hermanos Jordi y Josep ha convertido El Celler de Can Roca --tres Estrellas y una Estrella Verde-- en uno de los restaurantes más famosos del mundo.

Roca, que al subir al escenario ha arrancado una gran ovación de todo el auditorio, ha mostrado su agradecimiento desde el escenario.

"Gracias por un reconocimiento que francamente no esperaba hoy, pero que recibo con ilusión y ganas de compartir con mis hermanos. Me comprometo a seguir haciendo esto por lo que me dais este premio, que es compartir conocimiento, generar pasión y poner en valor el esfuerzo de las nuevas generaciones", ha indicado.

CRISTÓBAL MUÑOZ, CHEF JOVEN

El premio Chef Joven ha ido a parar a Cristóbal Muñoz del restaurante Ambivium, en Peñafiel.

Tras la "veteranía" de Joan Roca, le ha sucedido en el escenario para recordar sus "doce años de esfuerzo, que no son nada" porque queda "mucha carrera por delante".

"Pasión, sacrificio por nuestro oficio. Un abrazo fuerte a todo el equipo, a mi familia. Estoy muy emocionado. Gracias a todos, una vez más, Michelin vuelve a sorprender", ha dicho visiblemente emocionado.