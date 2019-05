Trabajadores de Gesmat irán a la huelga indefinida a partir del día 13 en la provincia de Toledo

Actualizado 30/04/2019 13:43:07 CET

TOLEDO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa de la empresa mixta Gesmat, participada por Ferrovial y la Diputación de Toledo, irán a la huelga indefinida a partir del 13 de mayo tras no alcanzar un acuerdo en el acto de mediación celebrado este lunes previa a la huelga.

Esta huelga, según ha informado el sindicato CCOO en nota de prensa, dejará sin servicio de recogida de basuras a 194 municipios de la provincia, todos salvo la capital y Talavera.

El presidente del Comité, Joaquín Fuentes, ha explicado que en el acto de mediación, la empresa exigió incluir una cláusula que devuelva a los trabajadores la jornada semanal de 37,5 horas en el caso de que las toneladas recogidas no superen determinado porcentaje y que los incrementos salariales vayan en función del absentismo y la siniestralidad.

"No vamos a permitir que nuestros salarios dependan de si nos ponemos enfermos o de si tenemos un accidente. No vamos a aceptar que reviertan derechos que nunca debimos perder. Las 35 horas no se van a volver a perder en Gesmat bajo ningún concepto", ha defendido Fuentes.

En los próximos días, los sindicatos con representación en Gesmat --CCOO, UGT, CSIF y STAS-- celebrarán asambleas en los diferentes centros de trabajo de Gesmat en la provincia de Toledo para preparar la huelga. "Ahora más que nunca debemos estar unidos, los sindicatos y toda la plantilla, por un convenio digno", ha resaltado Fuentes.

Asimismo, ha pedido "comprensión" a la población y a los alcaldes y concejales de los pueblos de Toledo que se van a ver afectados por la huelga, de la que, según ha dejado claro, "es responsable la empresa y no los trabajadores de Gesmat".

"No sabemos qué busca Ferrovial con esta actitud, y mucho menos comprendemos el desinterés y la indolencia del equipo de Gobierno de la Diputación de Toledo, que ni siquiera ha respondido a las peticiones de reunión que les hemos trasladado, incluso por escrito", ha finalizado.

De su lado, José Antonio de la Fuente, personal de acción sindical de USO, en un comunicado, ha exigido la recuperación de la jornada de 35 horas semanales, y subidas salariales en torno a las establecidas en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), y "no la subida ligada a la siniestralidad que pretende aplicar la dirección".

El convenio que está tratando de alcanzar el Comité de Empresa afecta a alrededor de 400 personas y se encuentra caducado desde enero de 2018. "Llevamos 16 meses de negociaciones sin rumbo, y no entendemos la actitud de la empresa. Gesmat es una empresa consorciada con la Diputación de Toledo, y estando en fechas previas a las elecciones autonómicas no descartamos soluciones antes del inicio de la huelga", ha confiado.