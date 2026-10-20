Trascender a los tópicos sobre una reina "culta y formada", fin de la muestra 'Juana. Otra lectura' del Museo del Greco

Detalle del cuadro 'La reina Juana la Loca, recluida en Tordesillas con su hija, la infanta Catalina' de Francisco Pradilla. - EUROPA PRESS

TOLEDO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Greco de Toledo quiere conmemorar el Día de las Bibliotecas con una pequeña exposición titulada 'Juana. Otra lectura', dedicada a la biblioteca de Juana I de Castilla, con la que busca, además, trascender a los tópicos sobre esta reina "culta y formada".

El bibliotecario del Museo y comisario de la exposición, Israel Marín Pérez, en declaraciones a los medios con motivo de la presentación de esta muestra, ha explicado que con ella quieren "reivindicar la figura de Juana desde otra perspectiva, alejándonos de la leyenda negra en torno a su locura o supuesta locura o enajenación" para centrarse "en otros aspectos de su vida que han quedado un poco ocultos".

Sus conocimientos, su reflexión y su cultura se atestiguan a través de su biblioteca, uno de cuyos ejemplares se puede contemplar en esta exposición --que se podrá visitar hasta el 17 de enero de 2027 en el horario de apertura del Museo del Greco--, procedente de la biblioteca del Monasterio del Escorial, gracias al préstamo realizado por Patrimonio Nacional.

El libro aúna, por un lado, el 'Calila e Dimna', una colección de relatos morales de origen hindú con gran difusión en las cortes medievales europeas y, por otro, el 'Mapamundi' atribuido a san Isidoro de Sevilla que, como ha detallado Marín Pérez, "aportaba conocimientos sobre geografía, cosmografía y completaba la educación" y la formación en la etapa infantil de la entonces infanta.

El comisario ha subrayado que las bibliotecas personales de los monarcas y otras personalidades "dicen mucho de la persona en cuestión" y, en el caso de la reina, en la suya hay "libros muy diversos", no solamente religiosos sino también de música, de filosofía y en otros idiomas como latín y francés.

"Ella era una persona, como diríamos hoy en día, muy hacia adentro, que es como dicen actualmente a las personas que son reflexivas y que meditan sobre las cosas que ellas consideran que son importantes" y en esa forma de ser suya "lectura era algo muy importante y desde que era pequeña siempre estuvo presente", ha precisado el comisario.

"LA LUZ DEL CONOCIMIENTO"

'Juana. Otra lectura' se completa con el lienzo 'La reina Juana la Loca, recluida en Tordesillas con su hija, la infanta Catalina", cedido por el Museo Nacional del Prado, y obra de Francisco Pradilla, pintor que no fue ajeno a la "serie de pasiones amorosas desatadas en el siglo XIX" y a la leyenda sobre la "supuesta enajenación" de la reina, que quedó reflejado en el cuadro.

Así, al fondo de la imagen se aprecia, en una habitación, el féretro de Felipe el Hermoso, y a las dueñas "vigilando a Juana" en un interior oscuro. Sin embargo, el pintor "quiso trascender" a esos tópicos, a juicio de Israel Marín, representando a Juana frente a una ventana iluminada por la luz, rodeada de libros y atendiendo a su hija.

"Es decir, la luz del conocimiento ilumina a Juana y a sus libros", uno de los cuales permanece abierto en la repisa de la ventana.

La pintura representa "el último ciclo de su etapa vital" en Tordesillas, después de pasar por distintos lugares como Flandes o Aragón, y muestra cómo durante su etapa de reclusión "los libros la siguieron acompañando". Una etapa en la que Juana "decidió que entrasen en su biblioteca profesional libros nuevos orientados hacia la educación de su hija".

El comisario ha recordado que la figura de Juana está "muy vinculada a la ciudad de Toledo, ya que aquí fue jurada heredera de la Corona de Castilla, fue bautizada en la ciudad de Toledo" y, durante la época en la que se realizaban los preparativos para su jura como heredera de Castilla, residió en el palacio del Marqués de Villena, que se ubicaba frente al actual Museo del Greco.