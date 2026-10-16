El tren turístico de Toledo ya está operativo tras los estudios técnicos realizados después de sufrir dos accidentes

Tren turístico de Toledo. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tren turístico de Toledo vuelve a estar operativo tras finalizar los estudios tanto de las condiciones en las que se produjeron los accidentes como de las condiciones técnicas en las que se encontraba este servicio.

Así lo ha indicado el alcalde de la capital regional, Carlos Velázquez, a preguntas de los medios momentos antes de participar en la inauguración de la jornada Jornada 'Mujeres rurales: sembrando igualdad, recolectando oportunidades' de Afammer.

Velázquez ha recordado que, después del segundo incidente, el equipo de Gobierno procedió a suspender temporalmente la concesión del tren turístico hasta que se realizaran "una serie" de estudios técnicos sobre las condiciones tanto en las que se habían producido los accidentes como en las que ese tren estaba.

"Una vez que se facilitó las distintas informaciones de carácter técnico que han podido verificar por los funcionarios del Ayuntamiento, se ha recuperado la concesión y se presta el servicio", ha dicho Velázquez, quien ha esperado que no haya que lamentar ningún otro incidente.