Txema Fernández encabezará la candidatura de confluencia Unidas-IU-Podemos en Toledo

TOLEDO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador local de IU Toledo y actual portavoz de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de la capital regional, Txema Fernández, encabezará la lista de la candidatura de confluencia que, bajo la denominación Unidas-IU-Podemos, se presentará a la Alcaldía de Toledo en las elecciones municipales del próximo mes de mayo, con el objetivo de lograr 13 concejales --que dan la mayoría absoluta-- en la Corporación y con un programa cuyo eje fundamental serán los ciudadanos y "poner la vida en el centro".

Así lo ha explicado este martes durante la presentación a los medios del acuerdo de confluencia el propio Fernández, acompañado por la número dos de la candidatura, Irene Arcalá, por parte de Podemos; Olga Ávalos (actual concejala de IU-Podemos) como número tres y Óscar Ricardo Gómez de la Cruz (Podemos) en el puesto número cuatro.

Txema Fernández ha indicado que la lista de confluencia busca anteponer las políticas a los políticos y, en este sentido, buscará hacer "políticas realmente sociales", y que el eje sean "los cuidados de las persona" de toda la ciudad y no solo del Casco Histórico, porque Toledo "es mucho más y hay muchos barrios donde se necesita una revitalización urgente", como el barrio de Palomarejos, "que se ha quedado absolutamente olvidado de este mapa de ciudad".

"Necesitamos que las políticas sociales, los servicios públicos, las políticas de vivienda, de futuro, con la juventud, sean ejes fundamentales de la política de Toledo, venimos a ser el eje fundamental, el instrumento fundamental de la ciudadanía para que encuentren las políticas que cubran las necesidades que las administraciones o las situaciones nacionales e internacionales les han traído".

En ese camino, ha recordado que ya durante esta legislatura han demostrado desde el Ayuntamiento que se pueden contraponer las políticas que se plantean desde el Gobierno municipal --apoyado "por un tránsfuga de Vox" esta legislatura-- con "un discurso distinto", el de que los recursos públicos lleguen la ciudadanía realmente, y que en materia de sostenibilidad se "deje de frustar".

Al respecto, Fernández ha indicado que "han sido infinitos los anuncios que la alcaldesa ha dado diciendo que el río va a estar limpio mañana, y eso no es así".

De ahí que haya defendido la necesidad de hacer "políticas sostenibles reales", vertebrar y trabajar con la ciudadanía, a través de una participación ciudadana efectiva, conscientes de que son los ciudadanos "los que sufren las carencias políticas de un ayuntamiento que en materia de servicios sociales y públicos creemos que es sustancialmente mejorable".

De la vida política de estos cuatro años se nutrirá el programa en el que ya está trabajando la confluencia, que incluirá medidas que garanticen que los vecinos de la ciudad "van a acceder al catálogo esencial de servicios públicos --reseñando en este punto que el Ayuntamiento tiene casi 50 millones de euros de servicios públicos privatizados--.

Preguntado por las aspiraciones electorales de la confluencia, ha mencionado lograr los 13 concejales que dan la mayoría absoluta y poder así gobernar. "Si no gobernamos nosotros es probable que nos encontremos con muchas cosas que nos encontramos en el Gobierno de España", ha apuntado Txema Fernández, que ha declarado que "quizá con 13 concejales este año hubiéramos tenido unas ordenanzas fiscales justas y progresivas en el Ayuntamiento de Toledo, que no hemos tenido porque el Gobierno municipal no ha querido ni debatirlas".

De su lado, Irene Arcalá, graduada en Ciencias Políticas y máster en Trabajo y Empleo, ha valorado la apuesta de Podemos por la gente joven y por las mujeres para trabajar en política, antes de defender un proyecto de acuerdo para "mejorar la ciudad de Toledo los próximos cuatro años", centrándose en aspectos como el Tajo, la interconexión entre las distintas partes de la ciudad y sus barrios y la cultura.

"Nuestro papel desde el ayuntamiento va a ser darle importancia a las políticas municipales basadas en el feminismo, la igualdad, la juventud y su futuro proyecto de vida y el ocio. También mejorar la vivienda pública, para lo que nos coordinaríamos desde el Ayuntamiento con la Junta, centrándonos en los jóvenes para que tengan un futuro mejor del actual".

MÁS PAÍS

Por otra parte, respecto a la ausencia de Más País en el acuerdo, el responsable de confluencia de IU, José Manuel Mariscal, ha asegurado que para combatir calle a calle, pueblo a pueblo, la posibilidad de que la derecha y la extrema derecha accedan a los gobiernos se necesita "el mayor número de fuerzas políticas arrimando el hombro", pero ha considerado que el motivo de su ausencia lo deben explicar ellos.

Según ha detallado, por su parte, "hasta el último momento" han tenido contactos personales e intercambio de documentos para que Más País se incorporase en la confluencia "incluso con puestos importantes reservados en la lista", pero "de momento" no se ha conseguido la confluencia, algo que van a intentar, ha especificado, "hasta el último momento".

ACUERDO

El acuerdo por el que las organizaciones locales de Izquierda Unida y Podemos en la ciudad de Toledo acuerdan concurrir de manera conjunta en las elecciones municipales, concreta que todas las personas que compongan la lista electoral firmarán un compromiso con el desarrollo y cumplimiento del programa electoral con el que se concurre de forma unitaria.

En caso de que los concejales de la lista resulten determinantes para decidir el gobierno de la ciudad, la prioridad será siempre evitar un gobierno de la derecha y/o la extrema derecha y a continuación, combatir las políticas de derecha.

"En todo caso, cualquier acuerdo que se pudiera alcanzar con otras fuerzas políticas, ya sea político programático o de gobierno deberá ser sometido a ratificación democrática por parte de al menos las bases de las organizaciones firmantes de este acuerdo".

Las decisiones cotidianas en el grupo municipal se adoptarán por consenso. En caso de no ser posible alcanzarlo, se someterá a votación en el seno del grupo municipal. En caso de empate, se tendrá en cuenta el voto de calidad del concejal o concejala que ostente la portavocía del grupo en la comisión correspondiente al asunto de que se trate.

Las decisiones estratégicas como la postura en los presupuestos, planes de ciudad o exigencias a las administraciones autonómica y nacional se adoptarán por consenso. En caso de no ser posible alcanzarlo, se someterá a votación en el seno del grupo municipal. En caso de empate, se tendrá en cuenta el voto de calidad del portavoz del grupo municipal.

En todo caso, las organizaciones firmantes se comprometen a desarrollar un espacio común de participación militante y rendición de cuentas.

ASAMBLEA TRIMESTRAL

El acuerdo recoge que, de forma trimestral, se convocará ordinariamente en asamblea a las militancias de las organizaciones firmantes, obtengan o no acta de concejal, para establecer de manera conjunta las líneas de trabajo social y activista en relación a las tareas institucionales del grupo municipal.

También se podrá convocar de forma extraordinaria siempre que la situación política de la ciudad lo requiera.

La portavocía del grupo corresponderá a José María Fernández y la viceportavocía recaerá Irene Arcalá Tarrino. La gestión de los recursos se realizará en base a lo acordado en el pacto regional de confluencia.

Igualmente, se indicad que la denominación de la coalición en los elementos informativos y de propaganda será Unidas, figurando el logotipo de las organizaciones firmantes en lugar visible pero no preeminente.