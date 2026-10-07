La UCI del Hospital de Toledo celebra su 50 aniversario con 50.000 pacientes tratados a sus espaldas

50 Años De La UCI Del Hospital De Toledo. - JCCM

TOLEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Hospitales del Sescam, Óscar Talavera Encinas, ha destacado este miércoles el compromiso y la labor de los profesionales que han formado parte del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario de Toledo a lo largo de sus 50 años de historia, en los que la unidad ha atendido a alrededor de 50.000 pacientes.

Óscar Talavera, acompañado de la directora gerente del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, Sagrario de la Azuela Gómez; de la jefa de servicio de Medicina Intensiva, la doctora María José Sánchez Carretero; del primer jefe de la UCI, el doctor Ángel Ayensa, y de la supervisora de Enfermería, Miriam Hernández; ha querido estar presente en el acto de celebración de estos 50 años de andadura de la unidad, que ha congregado a más de un centenar de profesionales que a lo largo de estos años han pasado por este centro sanitario, según ha informado la Junta por nota de prensa.

El director general de Hospitales ha recordado que la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) inició su actividad en octubre de 1976 en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo.

En sus comienzos contaba con un total de siete camas y tuvo como primer jefe de servicio al doctor Ángel Ayensa y como supervisora de Enfermería a Inés Carmen González.

Durante la década de los 90, la unidad amplió su capacidad hasta alcanzar las 14 camas y desde entonces ha experimentado un crecimiento progresivo hasta alcanzar las 35 camas que tiene en la actualidad.

Desde sus inicios, se configuró como una UCI polivalente, dedicada principalmente a la atención de pacientes con patologías respiratorias y cardiológicas. En la década de 1990, con el inicio de la actividad de la especialidad de Neurocirugía, aumentó de manera significativa la atención a pacientes con patología neurológica y traumática.

A lo largo de estas décadas, la unidad ha evolucionado tanto en capacidad como en complejidad asistencial. En la actualidad, la UCI del Hospital Universitario de Toledo se ha consolidado como un centro de referencia regional.

Óscar Talavera se ha referido también al perfil de los pacientes atendidos en la UCI, de los que aproximadamente un 60% son varones, con una edad media de 60 años. Asimismo, ha destacado que, a lo largo de estas cinco décadas, la unidad ha atendido a cerca de 50.000 pacientes, con una tasa de supervivencia del 87%.

Para el director general, "un aspecto importante de la UCI a lo largo de estos años ha sido intensificar todos los aspectos de humanización, como son el acompañamiento de los familiares todo el día, la Escuela de Familiares, la comunicación y cercanía de todo el personal al paciente y los familiares y la introducción, en este año, de un programa que ha demostrado la mejora en el control de la agitación y en la evolución de los pacientes, como es el programa de salidas terapéuticas, llamados paseos-UCI".

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

El servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario de Toledo ha organizado hoy un acto con el que arranca el programa de actividades para conmemorar los 50 años de su puesta en funcionamiento. Bajo el lema '50 años cuidando vidas, acompañando historias', los actos conmemorativos se desarrollarán en la semana del 7 al 16 de octubre en distintos espacios del Hospital Universitario de Toledo y combinarán actividades científicas y formativas con propuestas culturales, divulgativas y de convivencia.

El programa pretende recuperar la memoria de la UCI y de los profesionales que han formado parte de ella a lo largo de estas cinco décadas. Así, el 8 de octubre se celebrará la ruta a pie 'De hospital a hospital', que conectará el antiguo Hospital Virgen de la Salud con el Hospital Universitario de Toledo para recordar el recorrido de la unidad entre ambos centros.

Los días 9 y 15 de octubre, los profesionales de la UCI acercarán su trabajo a trabajadores y visitantes mediante talleres en el atrio sobre movilización, valoración del capital venoso con ecógrafo y vía aérea. El día 9 se sumarán actividades, también en el atrio, dirigidas especialmente a los más pequeños, con motivo del 'Día de los Niños'.

El 13 de octubre se celebrará una sesión de charlas multidisciplinares en la que profesionales de la UCI presentarán algunos de los trabajos, técnicas, estudios y proyectos más innovadores desarrollados en la unidad.

El programa continuará el 14 de octubre con un concurso de simulación clínica y con la ruta a pie 'Nuestro nuevo hospital', un recorrido por las zonas verdes próximas al Hospital Universitario de Toledo, mientras que el 16 de octubre, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Reanimación Cardiopulmonar, se desarrollarán talleres de RCP en el atrio.

La ceremonia de clausura tendrá lugar ese mismo día a las 12.30 horas, con la entrega de los premios de los concursos de relatos, fotografía y simulación. Una comida conmemorativa pondrá el broche final a 10 días de actividades.

Asimismo, se han convocado concursos de fotografía, relatos y micro relatos, que formarán parte de un libro conmemorativo dedicado a celebrar cinco décadas de historia, cuidados y vida en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Posteriormente, el atrio del Hospital Universitario de Toledo acogerá de manera permanente la exposición de relatos, fotografías y vídeos realizados con motivo del aniversario, convirtiéndose en uno de los espacios centrales de la conmemoración.

El 50 aniversario quiere ser, además de una mirada a la historia del Servicio de Medicina Intensiva, un reconocimiento a todas las personas que durante estas cinco décadas han contribuido a su desarrollo y, especialmente, a los profesionales que han acompañado a miles de pacientes y familias en algunos de los momentos más complejos de sus vidas.