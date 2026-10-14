La UCLM celebra en Albacete una jornada para presentar el marco de trabajo de la Cátedra de Memoria Democrática

La UCLM celebra una jornada para presentar el marco de trabajo de la Cátedra de Memoria Democrática. - UCLM

ALBACETE 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicerrectora de Innovación, Coordinación y Desarrollo Institucional de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Ángela González, junto al secretario de Estado de Memoria Histórica, Fernando Martínez, han presentado una jornada para conocer las líneas de trabajo de la Cátedra de Memoria Democrática de la UCLM, que nace con la idea de impulsar la investigación, formación y divulgación en este ámbito.

Este encuentro también ha contado con la participación del director de la Cátedra, el profesor de la UCLM Manuel Ortiz, según ha informado la Universidad por nota de prensa.

El acto de presentación se ha celebrado en la sala Ramón Varón, de la Escuela Internacional de Doctorado, durante el cual la vicerrectora de Innovación, Coordinación y Desarrollo Institucional, Ángela González, ha dado la bienvenida a los asistentes destacando el papel de la Universidad regional en la generación de conocimiento y, especialmente, en su transferencia a la sociedad, situando en este ámbito la importancia la cátedra creada en colaboración con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Angela González ha señalado que "nuestro papel no es únicamente generar, es sobre todo ponerlo al servicio de la sociedad", y ha defendido las cátedras institucionales como espacios de colaboración que permiten identificar las necesidades sociales y darles respuesta desde la docencia, la investigación y la transferencia.

Asimismo, ha incidido en que estas cátedras van más allá de la financiación de actividades concretas, ya que para la UCLM "lo que queremos es que todas sean un espacio de colaboración", desde el que se puedan diseñar iniciativas capaces de responder a los retos de la sociedad.

Por su parte, el secretario de Estado de Memoria Democrática ha destacado el carácter divulgativo de la Cátedra y su papel para trasladar a la sociedad, especialmente a los jóvenes, el conocimiento generado durante décadas de investigación.

En este sentido, ha explicado que "lo que pretende no es otra cosa que divulgar fundamentalmente las investigaciones que se vienen desarrollando", incidiendo también en su carácter plural, con la participación de especialistas de distintas disciplinas y una actividad dirigida tanto al ámbito universitario como a los institutos.

Asimismo, ha subrayado la importancia de que esta labor de divulgación se realice desde el conocimiento científico frente a la desinformación y la falta de rigor sobre estos periodos históricos, reivindicando el papel de las universidades públicas y de sus investigadores para trasladar ese conocimiento con rigor y contribuir a una sociedad crítica, comprometida con la democracia, las libertades y la conciencia ciudadana.

En palabras del director de la Cátedra de Memoria Democrática, Manuel Ortiz Heras, la creación de la misma permite dar continuidad y ampliar una trayectoria investigadora desarrollada durante cerca de quince años por el Seminario de Estudios del Franquismo y la Transición, de la UCLM con proyectos, publicaciones, encuentros y congresos relacionados con la memoria histórica y democrática.

Según ha señalado, "lo que pretendemos ahora es darle continuidad e intentar cubrir algunas de las lagunas que en estos años teníamos más desatendidas", mediante iniciativas como exposiciones, publicaciones y nuevas actividades de divulgación.

Ortiz ha destacado especialmente el propósito de acercar este conocimiento a los jóvenes mediante la colaboración con profesorado de institutos y la elaboración de unidades didácticas o situaciones de aprendizaje.

La Cátedra contempla entre sus líneas de actuación la organización de actividades científicas y educativas, la colaboración con centros de enseñanza y otras universidades y el estudio de la II República, la Guerra de España, la dictadura franquista y la Transición, además de cuestiones específicas como la persecución sufrida por el pueblo gitano y el Patronato de la Mujer, con el propósito de acercar el conocimiento sobre memoria democrática tanto a la comunidad universitaria como al conjunto de la sociedad.