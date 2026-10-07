La UCLM cuenta con el primer laboratorio de C-LM acreditado para el análisis de fibras de amianto

Laboratorio del Itquima. - UCLM

CIUDAD REAL, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Con el propósito de colaborar en la vigilancia de la salud y la prevención de riesgos laborales en los procesos de eliminación de este material, el Laboratorio de Vigilancia Radiológica y Química del Instituto de Tecnología Química y Medioambiental (ITQUIMA) de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha obtenido la acreditación como centro especializado en el análisis y recuento de fibras de amianto.

Tras la autorización, de carácter indefinido y validez en todo el territorio nacional, podrá realizar las mediciones obligatorias establecidas por la legislación para evaluar la exposición de las personas trabajadoras cuando exista riesgo de contacto con fibras de amianto. Estas determinaciones son fundamentales para identificar riesgos, garantizar condiciones seguras de trabajo y cumplir las exigencias normativas en materia de salud laboral.

De esta forma, el laboratorio ubicado en el Campus de Ciudad Real se convierte en el primero de Castilla-La Mancha y el décimo quinto de España con capacidad para realizar este tipo de mediciones y estudios sobre la presencia de amianto. Asimismo, permitirá reforzar el apoyo técnico a empresas, administraciones y entidades que requieren este tipo de análisis para garantizar la protección de las personas trabajadoras frente a la exposición al amianto.

El director del Departamento de Ingeniería Química de la UCLM, Juan Francisco Rodríguez Romero, ha explicado en la presentación de la acreditación que el laboratorio realizará las mediciones de partículas o fibras de amianto en una determinada obra o instalación atendiendo a la demanda de empresas o instituciones.

En la práctica, el procedimiento se efectúa mediante la toma de muestras de aire en suspensión con bombas de caudal constante y su posterior análisis en laboratorio. La persona que realiza las mediciones lleva un muestreador portátil que recoge tanto las fibras de amianto presentes en el ambiente, como las que absorbe el propio individuo. El filtro se envía finalmente al Itquima, que lo estudia.

La autorización de esta acreditación ha supuesto un intenso trabajo para el Laboratorio de Vigilancia Radiológica y Química. Según ha concretado su responsable, Marina Donate, acumulan un histórico de cuatro años de resultados satisfactorios en los programas interlaboratorio del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, requisito para obtener el sí de la administración en la realización de unos trabajos "muy manuales y muy específicos, que implican la revisión en microscopio óptico y un contaje fibra por fibra del amianto presente en la muestra, por lo que el personal debe estar muy cualificado y trabajar con unos requisitos normativos específicos".

Por su parte, el vicerrector de Política Científica de la UCLM, Ricardo Cuevas, ha señalado que esta nueva acreditación subraya el carácter de "servicio público" de la institución académica. "En el año 2005, los investigadores y las investigadoras de la Universidad de Castilla-La Mancha publicaron más de 2500 artículos científicos y participaron en más de ochocientos proyectos de investigación. Todo ese conocimiento también pasa a la sociedad y a las empresas", ha concluido.

Para finalizar, el jefe de servicio de Seguridad y Salud Laboral de Ciudad Real, Julián García-Uceda Ángel-Moreno, considera "un orgullo y una satisfacción" que el ITQUIMA haya satisfecho este logro para su Laboratorio de Vigilancia Radiológica y Química, y que el mismo supone un enorme avance en materia de protección de la salud y la prevención de riesgos laborales en Castilla-La Mancha.