La UCLM sitúa a 59 investigadores en la élite científica mundial según el ranquin de la Universidad de Stanford

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TOLEDO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) avanza en su presencia en la clasificación internacional elaborada por la Universidad de Stanford al situar a 59 investigadores e investigadoras entre el 2% de personal científico más influyente del mundo.

El ranquin de Stanford, elaborado a partir de datos de la base bibliográfica Scopus, evalúa el impacto de la producción científica mediante distintos indicadores relacionados con las citas recibidas por los trabajos de investigación y analiza el trabajo de investigadores e investigadoras de todo el mundo agrupándolo en veinte áreas y 174 subcampos científicos, con variables ponderadas para evaluación por cada una de ellas, según ha informado la Universidad regional en nota de prensa.

El trabajo, coordinado por el investigador John P.A. Ioannidis y su equipo, se materializa en dos listados: el impacto de toda la carrera, con datos hasta finales de 2025, y en el que aparecen 41 investigadores e investigadoras de la UCLM; y el impacto en un único año, 2025, que incluye a 43 representantes de la institución académica. Veinticuatro investigadores de la UCLM constan en ambas relaciones.

Por centros, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial del Campus de Ciudad Real concentra el mayor número de investigadores incluidos en el ranquin, con once referencias. Le sigue la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas, también en Ciudad Real, con diez. A continuación se sitúa el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), con cinco investigadores; y las facultades de Enfermería de Cuenca y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Forestal y de Montes y Biotecnología de Albacete, con cuatro cada una.

La Facultad de Medicina de Albacete aporta tres investigadores al listado. Con dos representantes figuran la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Albacete, la Facultad de Enfermería de Ciudad Real, la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de Toledo, la Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial de Toledo, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo y la Facultad de Ciencias del Deporte de Toledo.

Completan la relación la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de Ciudad Real, la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de Albacete, la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca, el Instituto Regional de Investigación Científica Aplicada (Irica), la Facultad de Ciencias Sociales y Tecnologías de la Información de Talavera de la Reina, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete, todos ellos con un investigador o investigadora.

Además, dos investigadores incluidos en la clasificación no están adscritos actualmente a ningún centro.