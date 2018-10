UGT, que acudirá a la reunión con el consejero de Educación, asegura que no ha pactado aplicar el plan de Cospedal

Actualizado 02/09/2011 15:58:23 CET

TOLEDO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

FETE-UGT ha desmentido "rotundamente" haber consensuado ningún acuerdo con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para la aplicación de los "brutales" recortes que la presidenta de Castilla-La Mancha ha planteado para la enseñanza pública de la región, aunque ha anunciado que acudirá a la reunión con el consejero, Marcial Marín.

En nota de prensa el sindicato ha asegurado que no está de acuerdo "ni con las formas" ni con el fondo del plan presentado por la presidenta regional.

"UGT no puede estar de acuerdo con ningún recorte que, en primer lugar, no ha sido negociado con las organizaciones sindicales y que afecta a condiciones laborales del profesorado; y en segundo lugar, consideramos este plan como un atentado a línea de flotación del sistema educativo castellano-manchego y de los docentes en particular", han indicado.

Asimismo, el sindicato ha recordado que el gobierno anterior recortó ya a esta colectivo las retribuciones, les aplazó el 20% del Acuerdo pactado con las organizaciones, al tiempo que han lamentado que ahora "este gobierno le quiere hacer, entre otras cosas, trabajar dos horas lectivas más, lo que conlleva varias horas de preparación, además de un cuantioso recorte en docentes".

Es por ello que UGT ha asegurado que el único compromiso que ha manifestado ha sido el de asistir a la mesa, propuesta por el consejero, donde se abordarán, "y desconocemos si con posibilidades de modificación", las medidas que hasta ahora han sido impuestas y no negociadas.