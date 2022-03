UGT advierte de que es "urgente" reforzar la seguridad de los profesionales sanitarios "para evitar episodios violentos"

GUADALAJARA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Sanidad de UGT en Castilla-La Mancha, Fernando Peiró, ha advertido que es "urgente" reforzar la seguridad de los profesionales sanitarios "para evitar episodios violentos".

Peiró ha hecho estas declaraciones en el día en el que se está celebrando en Toledo la 4ª reunión del observatorio de la violencia para prevenir agresiones en el personal del Sescam, según ha informado el sindicato en nota de prensa.

UGT considera que es "urgente", por un lado, reforzar la seguridad de los profesionales con vigilantes, botones del pánico u otras herramientas; y por otro, realizando un trabajo intenso para que por parte de políticos y de la propia sociedad se reconozca el papel y el trabajo de los profesionales de la sanidad.

De otro lado, Peiró ha resaltado también la necesidad de contar con más profesionales estables. "Si actualmente la situación ya es precaria cuando se amplíe el Hospital de Guadalajara lo será aún más", ha advertido.

"Para UGT, sin duda, ha llegado el momento de incrementar el número de plazas estructurales, plazas que una vez se oferten a oposición u otros sistemas de provisión, puedan ser ocupadas por profesionales que permanezcan de forma estable trabajando con nosotros".

Peiró ha subrayado también la necesidad de ampliar el Hospital de Guadalajara lo antes posible. Precisamente esta misma semana se ha celebrado una reunión con parte del equipo directivo de la gerencia.

Respecto a la escasez de Médicos de Familia en Atención Primaria, Peiró reconoce que en estos momentos es el colectivo con mayor escasez. Y que, según ha afirmado, muchos profesionales están renunciando a sus días libres y permisos para que la situación no afecte a los usuarios. "No se encuentran Médicos y no son profesionales que tarden precisamente poco en formarse".

EXENCIÓN VOLUNTARIA DE NOCHES

En cuanto a otras reivindicaciones, el responsable de Sanidad de UGT en Castilla-La Mancha ha puesto sobre la mesa la necesidad de un modelo de exención voluntaria de noches a partir de determinada edad, el derecho a la jubilación anticipada sin merma retributiva, aplicando coeficientes reductores para los profesionales de la sanidad así como otras mejoras aún pendientes de ejecutarse o recuperarse.

Además, dada la situación actual del precio de los combustibles desde UGT exigen la revisión del pago por kilómetro hecho por los profesionales en el ámbito de la atención primaria, que realizan con sus vehículos particulares.

Peiró también ha informado de que el sindicato se va a sumar a la manifestación en Madrid el próximo 27 de marzo convocada por la asociación 'Salvemos a la Atención Primaria'.